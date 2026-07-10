Джиджи Хадид поделилась новым фото с Брэдли Купером, а также другими снимками из жизни. Они появились в личном блоге 31-летней модели.
На одном из кадров 51-летний Купер запечатлен со спины в зеркале лифта. Также в подборку попало селфи, на котором Хадид позирует в облегающей спортивной одежде и демонстрирует пресс.
Джиджи Хадид и Брэдли Купер встречаются более двух лет. До этого модель состояла в отношениях с бывшим участником One Direction Зейном Маликом, от которого в 2020 году родила дочь Кай. После расставания в 2021 году бывшие партнеры продолжили совместно воспитывать ребенка. Купер, в свою очередь, воспитывает 8-летнюю дочь Лею от отношений с Ириной Шейк.
Ранее Хадид показала новый медальон с инициалами своего возлюбленного.