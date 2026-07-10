Джиджи Хадид и Брэдли Купер встречаются более двух лет. До этого модель состояла в отношениях с бывшим участником One Direction Зейном Маликом, от которого в 2020 году родила дочь Кай. После расставания в 2021 году бывшие партнеры продолжили совместно воспитывать ребенка. Купер, в свою очередь, воспитывает 8-летнюю дочь Лею от отношений с Ириной Шейк.