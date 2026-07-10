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Джиджи Хадид показала фото с возлюбленным Брэдли Купером

31-летняя модель поделилась с подписчиками серией новых снимков
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Джиджи Хадид и Брэдли Купер / фото: соцсети
Джиджи Хадид и Брэдли Купер / фото: соцсети

Джиджи Хадид поделилась новым фото с Брэдли Купером, а также другими снимками из жизни. Они появились в личном блоге 31-летней модели.

На одном из кадров 51-летний Купер запечатлен со спины в зеркале лифта. Также в подборку попало селфи, на котором Хадид позирует в облегающей спортивной одежде и демонстрирует пресс. 

Джиджи Хадид / фото: соцсети
Джиджи Хадид / фото: соцсети

Джиджи Хадид и Брэдли Купер встречаются более двух лет. До этого модель состояла в отношениях с бывшим участником One Direction Зейном Маликом, от которого в 2020 году родила дочь Кай. После расставания в 2021 году бывшие партнеры продолжили совместно воспитывать ребенка. Купер, в свою очередь, воспитывает 8-летнюю дочь Лею от отношений с Ириной Шейк

Ранее Хадид показала новый медальон с инициалами своего возлюбленного.