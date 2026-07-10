У Александры двое детей — сын Гаспар и младшая дочь, имя которой семья не озвучивала. Александра состоит в браке, однако личность супруга тоже предпочитает не раскрывать. Ранее Алена Хмельницкая рассказывала, что считает зятя частью семьи. В СМИ допускают, что избранником Александры может быть бизнесмен Давид Согоян.