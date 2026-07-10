Александра Кеосаян, старшая дочь Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна, опубликовала редкое фото с дочерью. Снимком она поделилась в соцсетях.
На фотографии мама и дочь позируют в одежде в полоску. Александра собрала волосы и не стала делать макияж. Лицо девочки она не показала.
«Команда полосатых желает тебе доброго утра!»,— подписала публикацию Кеосаян.
У Александры двое детей — сын Гаспар и младшая дочь, имя которой семья не озвучивала. Александра состоит в браке, однако личность супруга тоже предпочитает не раскрывать. Ранее Алена Хмельницкая рассказывала, что считает зятя частью семьи. В СМИ допускают, что избранником Александры может быть бизнесмен Давид Согоян.
У Хмельницкой и Кеосаяна есть еще одна дочь по имени Ксения. Недавно в сети появились кадры с ее выпускного.