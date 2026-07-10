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Старшая дочь Тиграна Кеосаяна впервые показала фото с дочерью

Имя ребенка Александра Кеосаян пока не раскрывает
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Алена Хмельницкая с дочерью Александрой Кеосаян
Алена Хмельницкая с дочерью Александрой КеосаянИсточник: Legion-Media.ru

Александра Кеосаян, старшая дочь Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна, опубликовала редкое фото с дочерью. Снимком она поделилась в соцсетях.

На фотографии мама и дочь позируют в одежде в полоску. Александра собрала волосы и не стала делать макияж. Лицо девочки она не показала.

«Команда полосатых желает тебе доброго утра!»,— подписала публикацию Кеосаян.

Александра Кеосаян с дочерью / фото: соцсети
Александра Кеосаян с дочерью / фото: соцсети

У Александры двое детей — сын Гаспар и младшая дочь, имя которой семья не озвучивала. Александра состоит в браке, однако личность супруга тоже предпочитает не раскрывать. Ранее Алена Хмельницкая рассказывала, что считает зятя частью семьи. В СМИ допускают, что избранником Александры может быть бизнесмен Давид Согоян.

У Хмельницкой и Кеосаяна есть еще одна дочь по имени Ксения. Недавно в сети появились кадры с ее выпускного. 