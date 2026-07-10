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Певица Чарли XCX вступила в шуточный конфликт со Свинкой Пеппой

Звезда поссорилась с героиней популярного мультика
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Чарли XCX
Чарли XCXИсточник: Legion-Media

Свинка Пеппа стала участницей неожиданного конфликта с певицами Чарли XCX, PinkPantheress и Clairo. Поводом стало ее появление в шоу «Over/Under» музыкального издания Pitchfork, где гости называют разные явления, людей и предметы переоцененными или недооцененными.

Когда Пеппу попросили высказаться о Clairo, она сказала, что не знает ее. Зато PinkPantheress свинка назвала недооцененной исполнительницей и отдельно похвалила ее сценическое имя: «Это лучшее имя на свете».

Кадр из мультфильма «Свинка Пеппа»
Кадр из мультфильма «Свинка Пеппа»

Несмотря на комплимент, PinkPantheress встала на сторону Clairo. В соцсетях она заявила, что Пеппе стоит проявить больше уважения. Вскоре к шутливой перепалке присоединилась Чарли XCX. В переписке с Clairo она предложила: «уделать» свинку.

Ответ Clairo не заставил себя ждать. Она опубликовала видео, на котором жарит бекон, отметив аккаунт Свинки Пеппы. Когда шуточное противостояние разошлось по соцсетям, певица заявила, что больше не хочет ссориться с героиней мультсериала.

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