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Анонсирован новый выпуск комиксов про Сабрину — маленькую ведьму

Студия Archie Comics представит новый выпуск в октябре 2026 года
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из сериала «Сабрина — маленькая ведьма»
Кадр из сериала «Сабрина — маленькая ведьма»Источник: Legion-Media

Archie Comics выпустит продолжение серии комиксов «Сабрина — маленькая ведьма», которые легли в основу одноименного сериала. Новый выпуск представят уже в октябре 2026 года — пишет Collider

Над комиксом работают сценаристка Коринна Бечко и художник Кано. По сюжету Сабрина встретится с мифическим трикстером, которого кот Салем принесет прямо к порогу ее дома. Незваный гость попытается столкнуть два мира героини накануне Дня Всех Святых.

Кадр из сериала «Сабрина — маленькая ведьма»
Кадр из сериала «Сабрина — маленькая ведьма»Источник: Legion-Media

Бечко призналась, что давно не была так увлечена работой над проектом. По ее словам, история о взрослении Сабрины будет близка каждому, а баланс между юмором и серьезностью сделает персонажа особенно интересным. Редактор серии Меган Браун отметила, что новый выпуск откроет следующую главу в истории героини и ее окружения.

Ведьма-подросток Сабрина Спеллман впервые появилась в комиксе «Сумасшедший дом Арчи» в 1961 году, а десять лет спустя получила собственный комикс. Большую популярность персонажу принес сериал «Сабрина — маленькая ведьма», выходивший с 1996 по 2003 год, а позже — сериал «Леденящие душу приключения Сабрины», предложивший более мрачное переосмысление истории.

Ранее стало известно, что продолжение получит и популярный мультфильм «Моана».