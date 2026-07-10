Бечко призналась, что давно не была так увлечена работой над проектом. По ее словам, история о взрослении Сабрины будет близка каждому, а баланс между юмором и серьезностью сделает персонажа особенно интересным. Редактор серии Меган Браун отметила, что новый выпуск откроет следующую главу в истории героини и ее окружения.