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85-летний Патрик Стюарт опроверг слухи о завершении карьеры

Звезда «Людей Икс» Патрик Стюарт опроверг слухи о пенсии и рассказал о новых ролях
Патрик Стюарт
Патрик СтюартИсточник: Rex / Fotodom.ru

В сети появились слухи о возможном уходе Патрика Стюарта из актерской профессии после выхода фильма «Мстители: Доктор Дум» (Avengers: Doomsday). Однако сам артист опроверг эти предположения и заявил, что не собирается завершать карьеру.

В интервью TV Insider Стюарт отметил, что с возрастом актерам действительно предлагают меньше ролей, но это не означает конец профессионального пути. По его словам, он по-прежнему получает интересные предложения и готов принимать новые творческие вызовы.

«Я продолжаю получать интересные предложения, и мне нравится, когда передо мной ставят новые задачи — например, озвучивание головы свиньи в сериале с Ризом Ахмедом “Наживка” (Bait). Я не могу представить, что когда-нибудь официально уйду на пенсию. Я всегда буду актером», — подчеркнул Стюарт.

Патрик Стюарт в роли профессора Икса в фильме «Люди Икс»
Патрик Стюарт в роли профессора Икса в фильме «Люди Икс»

Одним из ближайших крупных проектов актера станет фильм «Мстители: Доктор Дум», где он вновь исполнит роль профессора Чарльза Ксавье — одного из ключевых персонажей вселенной «Людей Икс». Возвращение к франшизе также ожидается для Иэна МакКеллена (Магнето) и Джеймса Марсдена (Циклоп), а инсайдеры не исключают появления и других актеров из оригинальной трилогии 2000-х.

Картина «Мстители: Доктор Дум» станет частью расширения киновселенной Marvel и объединит героев разных франшиз. Премьера фильма запланирована на 18 декабря 2026 года.