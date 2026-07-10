В сети появились слухи о возможном уходе Патрика Стюарта из актерской профессии после выхода фильма «Мстители: Доктор Дум» (Avengers: Doomsday). Однако сам артист опроверг эти предположения и заявил, что не собирается завершать карьеру.
В интервью TV Insider Стюарт отметил, что с возрастом актерам действительно предлагают меньше ролей, но это не означает конец профессионального пути. По его словам, он по-прежнему получает интересные предложения и готов принимать новые творческие вызовы.
«Я продолжаю получать интересные предложения, и мне нравится, когда передо мной ставят новые задачи — например, озвучивание головы свиньи в сериале с Ризом Ахмедом “Наживка” (Bait). Я не могу представить, что когда-нибудь официально уйду на пенсию. Я всегда буду актером», — подчеркнул Стюарт.
Одним из ближайших крупных проектов актера станет фильм «Мстители: Доктор Дум», где он вновь исполнит роль профессора Чарльза Ксавье — одного из ключевых персонажей вселенной «Людей Икс». Возвращение к франшизе также ожидается для Иэна МакКеллена (Магнето) и Джеймса Марсдена (Циклоп), а инсайдеры не исключают появления и других актеров из оригинальной трилогии 2000-х.
Картина «Мстители: Доктор Дум» станет частью расширения киновселенной Marvel и объединит героев разных франшиз. Премьера фильма запланирована на 18 декабря 2026 года.