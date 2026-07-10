Одним из ближайших крупных проектов актера станет фильм «Мстители: Доктор Дум», где он вновь исполнит роль профессора Чарльза Ксавье — одного из ключевых персонажей вселенной «Людей Икс». Возвращение к франшизе также ожидается для Иэна МакКеллена (Магнето) и Джеймса Марсдена (Циклоп), а инсайдеры не исключают появления и других актеров из оригинальной трилогии 2000-х.