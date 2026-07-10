Первая часть «Освободите Вилли» вышла в 1993 году. В центре сюжета — дружба осиротевшего мальчика и косатки, которую он пытается спасти из неволи. Картина стала одним из главных семейных фильмов своего времени, заработав в мировом прокате $153,7 млн при бюджете 20 млн.