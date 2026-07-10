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Warner Bros. готовит перезапуск фильма «Освободите Вилли»

Актерский состав фильма пока не раскрывают
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из фильма «Освободите Вилли»
Кадр из фильма «Освободите Вилли»

Компания Warner Bros. уже работает над перезапуском «Освободите Вилли» — пишет Variety.

За сценарий отвечают Мэри-Маргарет Кунце и Джейд Хэлли Бартлетт, работавшие над «Девушкой Миллера». Производством займется студия AGBO, основанная братьями Энтони и Джо Руссо — режиссерами фильмов «Мстители: Финал» и «Электрический штат». 

Первая часть «Освободите Вилли» вышла в 1993 году. В центре сюжета — дружба осиротевшего мальчика и косатки, которую он пытается спасти из неволи. Картина стала одним из главных семейных фильмов своего времени, заработав в мировом прокате $153,7 млн при бюджете 20 млн.

Майкл Мэдсен в роли Глена Гринвуда в фильме «Освободите Вилли»
Майкл Мэдсен в роли Глена Гринвуда в фильме «Освободите Вилли»

Успех фильма положил начало целой франшизе. За оригинальной лентой последовали фильмы «Освободите Вилли 2: Новое приключение» и «Освободите Вилли 3: Спасение», а в 2010 году вышел «Освободите Вилли: Побег из Пиратской бухты», снятый уже без участия актеров из первой части.

Ранее стало известно, что продолжение получит мультфильм «Моана». 