Компания Warner Bros. уже работает над перезапуском «Освободите Вилли» — пишет Variety.
За сценарий отвечают Мэри-Маргарет Кунце и Джейд Хэлли Бартлетт, работавшие над «Девушкой Миллера». Производством займется студия AGBO, основанная братьями Энтони и Джо Руссо — режиссерами фильмов «Мстители: Финал» и «Электрический штат».
Первая часть «Освободите Вилли» вышла в 1993 году. В центре сюжета — дружба осиротевшего мальчика и косатки, которую он пытается спасти из неволи. Картина стала одним из главных семейных фильмов своего времени, заработав в мировом прокате $153,7 млн при бюджете 20 млн.
Успех фильма положил начало целой франшизе. За оригинальной лентой последовали фильмы «Освободите Вилли 2: Новое приключение» и «Освободите Вилли 3: Спасение», а в 2010 году вышел «Освободите Вилли: Побег из Пиратской бухты», снятый уже без участия актеров из первой части.
Ранее стало известно, что продолжение получит мультфильм «Моана».