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Стивен Сигал основал свой благотворительный фонд в России

Актер открыл в России благотворительный фонд помощи ветеранам
Стивен Сигал
Стивен СигалИсточник: Алексей Молчановский

Русско-американский актер Стивен Сигал основал собственный благотворительный фонд в России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, 74-летний артист зарегистрировал компанию вместе с российскими предпринимателем и адвокатом. Фонд будет заниматься поддержкой ветеранов и их семей, а также защитой животных и реализацией природоохранных инициатив.

Помимо этого, у легенды боевиков есть еще две компании — строительная, оформленная 16 лет назад, и по продаже недвижимости, которая была создана в 2025 году.

Ранее Стивен Сигал снизил цену на элитный особняк в Подмосковье на 50 млн рублей.