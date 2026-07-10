Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти впервые за долгое время вместе вышли в свет

Леонардо ДиКаприо и его девушка Виттория Черетти впервые за долгое время попались на глаза папарацци. Пара прокатилась на велосипедах по Нью‑Йорку — кадры опубликовал Daily Mail.
51‑летний актер выбрал для прогулки непринужденный образ: темно‑коричневые шорты и белую рубашку. 28‑летняя модель надела ярко‑красный топ и джинсы.
Знаменитости стараются не афишировать свои отношения. Пара вместе уже почти три года, но появляется на публике крайне редко. Ранее их замечали в самых разных местах — от уютного свидания на День святого Валентина в Лос‑Анджелесе до совместного отдыха на яхте в Средиземном море, от посещения свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес.
По данным инсайдеров, актер «очарован» моделью, а их союз держится в том числе на том, что Черетти ничуть не впечатлена его славой — напротив, порой подшучивает над разницей статусов «модель и кинозвезда». Именно эта непринужденность кажется ДиКаприо особенно ценной.
Ранее возлюбленная Леонардо ДиКаприо снялась в бикини на пляже.