Леонардо ДиКаприо и Виттория Черетти впервые за долгое время вместе вышли в свет

Знаменитости стараются не афишировать свои отношения. Пара вместе уже почти три года, но появляется на публике крайне редко. Ранее их замечали в самых разных местах — от уютного свидания на День святого Валентина в Лос‑Анджелесе до совместного отдыха на яхте в Средиземном море, от посещения свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес.