Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

У 54‐летнего Люка Уилсона родился первенец

У актера родилась дочь
Люк Уилсон
Люк УилсонИсточник: Legion-Media.ru

54‑летний Люк Уилсон и его 24‑летняя возлюбленная Кендалл Йейтс стали родителями — у пары родилась дочь. Новость подтвердил источник Page Six. Малышку родители представили коллегам и гостям на мероприятии, посвященном предстоящему сериалу Уилсона «Ястреб». Официальных комментариев пара не давала.

Роман Уилсона и Йейтс долгое время оставался вне поля зрения широкой публики, хотя встречаться они начали как минимум в 2023 году.

Первые снимки пары появились в январе того же года: влюбленные гуляли по пляжу вместе с собакой актера. В том же году знаменитости вышли в свет вместе, чем подтвердили свои отношения.

Еще в 2007 году Уилсон открыто говорил о желании стать отцом. «У меня сейчас нет девушки, но я был бы не против ее завести. И определенно хотел бы когда‑нибудь завести детей», — делился он тогда.