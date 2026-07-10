У 54‐летнего Люка Уилсона родился первенец

54‑летний Люк Уилсон и его 24‑летняя возлюбленная Кендалл Йейтс стали родителями — у пары родилась дочь. Новость подтвердил источник Page Six. Малышку родители представили коллегам и гостям на мероприятии, посвященном предстоящему сериалу Уилсона «Ястреб». Официальных комментариев пара не давала.
Роман Уилсона и Йейтс долгое время оставался вне поля зрения широкой публики, хотя встречаться они начали как минимум в 2023 году.
Первые снимки пары появились в январе того же года: влюбленные гуляли по пляжу вместе с собакой актера. В том же году знаменитости вышли в свет вместе, чем подтвердили свои отношения.
Еще в 2007 году Уилсон открыто говорил о желании стать отцом. «У меня сейчас нет девушки, но я был бы не против ее завести. И определенно хотел бы когда‑нибудь завести детей», — делился он тогда.