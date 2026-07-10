Финальный трейлер фильма «Одиссея» Кристофера Нолана обернулся для студии настоящей катастрофой в соцсетях. Ролик, который выложили на YouTube-канале Universal, собрал 611 тысяч дизлайков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Для сравнения: положительных оценок оказалось всего 68 тысяч. Примерно 80 процентов реакций оказались негативными.
Как сообщает портал Global Box Office, этот трейлер занял второе место в списке самых «заминусованных» видео голливудских фильмов за всю историю платформы. Под роликом развернулась бурная дискуссия, и тон комментариев был в основном критическим. Самые популярные из них выражали разочарование проектом.
В Universal быстро оценили масштаб недовольства. Как только количество дизлайков перевалило за 500 тысяч, компания отключила возможность оставлять комментарии на своих ресурсах.