Как сообщает портал Global Box Office, этот трейлер занял второе место в списке самых «заминусованных» видео голливудских фильмов за всю историю платформы. Под роликом развернулась бурная дискуссия, и тон комментариев был в основном критическим. Самые популярные из них выражали разочарование проектом.