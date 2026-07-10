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Чем закончился 1-й сезон сериала «След Чикатило» и что было в финальной серии

Первый сезон сериала «След Чикатило» завершился жестоко, но в то же время человечно. Рассказываем, что было в финальной серии
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала След Чикатило
Кадр из сериала «След Чикатило»

Сериал «След Чикатило» основан на реальных событиях. Эта картина стала продолжением франшизы «Чикатило» Гарика и Гевонда Адреасянов и спин-оффом одноименного сериала. Главные роли сыграли Юлия Афанасьева, Дмитрий Власкин, Максим Щеголев, Георгий Мартиросян, Алексей Соколков и другие актеры. 

Действие сериала происходит в 2000-х годах, когда страна только начала отходить от трагедий лихих 90-х. Однако преступность все еще процветает. Так, на юге России орудует банда, которая совершает серию дерзких и жестоких убийств. В это же время в отпуск с беременной женой Ириной отправляется Виталий Витвицкий — супруги решили поехать на автомобиле. Однако внезапно Виталий видит на трассе окровавленную девушку. 

Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «След Чикатило»

Финальная, восьмая серия первого сезона вышла 9 июля 2026 года. В ней история получила жесткую, но при этом человечную развязку. Эпизод начинается с того, что Оспа, Сова, Юла и Малая вместе с похищенной Ириной пытаются скрыться и срочно меняют место. Однако во время поездки ситуация выходит из-под контроля: Сове становится плохо, а вскоре она умирает прямо на глазах у остальных.

Ирина осматривает ее тело и понимает, что причина смерти — отравление. Вскоре Малая вспоминает, что перед этим Сова пила вино, которое принесла Оспа. Подозрения сразу падают на главную преступницу. Оспа отрицает свою причастность, но внутри банды уже начинается раскол: теперь опасность для ее участников исходит не только от внешних врагов, но и друг от друга.

Параллельно следователи Липягин и Ковалев оказываются в руках бандитов. Преступники заставляют их копать могилу, и кажется, что для героев это станет концом. Однако в последний момент начинается операция по их спасению: Олег Горюнов и Виталий, муж Ирины, успевают вмешаться и освобождают их.

Одним из главных событий финала становится признание Гришани — человека, который был близок к банде Оспы. Он рассказывает следователям все, что знает: называет имена, сообщает координаты и раскрывает детали преступлений. Но найти Ирину по его информации не удается, поскольку он не знает, где именно ее держат.

Кадр из сериала След Чикатило
Кадр из сериала «След Чикатило»

Тогда Виталий, Горюнов, Липягин и Ковалев обращаются за помощью к человеку, который знает Оспу лучше остальных, — ее деду. Он рассказывает о прошлом преступницы и вспоминает, что в детстве она была совсем другой: доброй, отзывчивой и способной сопереживать другим. Однако позже ее жизнь изменилась, а совершенные преступления уже невозможно исправить. В итоге дед называет адрес заброшенного детского лагеря «Солнышко», где может находиться банда.

Тем временем в лагере Ирина пытается повлиять на Малую — самую молодую участницу банды. Она предлагает ей уйти и начать новую жизнь, пока еще есть возможность. Девушка признается, что ей некуда возвращаться: она выросла в детдоме и не представляет, что будет дальше. Но слова Ирины все же заставляют ее сделать выбор. Малая уходит, забрав с собой котенка, и садится в автобус, чтобы навсегда оставить прошлое позади.

Пока следователи приближаются к лагерю, Ирина решает действовать самостоятельно. Она пытается выбраться из здания, но сталкивается с Юлой. В руки беременной заложницы попадает ружье Малой, и она стреляет в преступницу. Юла погибает.

Однако сбежать Ирине не удается. Оспа нападает на нее сзади и лишает сознания. Очнувшись, Ирина снова сталкивается с угрозами преступницы. Но теперь она впервые открыто говорит о себе: она бывший сотрудник правоохранительных органов. Для Оспы это становится неожиданностью — за образом беззащитной заложницы все это время скрывалась женщина, способная дать отпор.

Как сложились судьбы главных героев

В финале первого сезона «Следа Чикатило» судьбы героев складываются по-разному. Одни получают шанс начать новую жизнь, другим приходится отвечать за свои поступки. Последняя серия завершает основные сюжетные линии и показывает, к чему привели решения персонажей.

Виталий Витвицкий

Дмитрий Власкин в роли Виталия в сериале След Чикатило
Дмитрий Власкин в роли Виталия в сериале «След Чикатило»

До конца остается верен своей работе и пытается спасти Ирину, оказавшуюся в руках банды. Вместе с Горюновым, Липягиным и Ковалевым Виталий (Дмитрий Власкин) выходит на след преступников и участвует в операции по их поиску. 

Ирина Витвицкая

Юлия Афанасьева в роли Ирины в сериале След Чикатило
Юлия Афанасьева в роли Ирины в сериале «След Чикатило»

Несмотря на положение заложницы, она не теряет самообладания и пытается повлиять на Малую, чтобы та смогла вырваться из преступной среды. В решающий момент Ирина (Юлия Афанасьева) дает отпор Юле и после столкновения с Оспой раскрывает, что раньше работала в правоохранительных органах.

Оспа

Ольга Смирнова в роли Оспы в сериале След Чикатило
Ольга Смирнова в роли Оспы в сериале «След Чикатило»

Главная преступница постепенно теряет контроль над ситуацией. После смерти Совы внутри банды начинается раскол, а сама Оспа (Ольга Смирнова) сталкивается с предательством и сопротивлением своих людей. В финале она продолжает удерживать Ирину и остается последней угрозой для главных героев.

Малая

Карина Александрова в роли Малой в сериале След Чикатило
Карина Александрова в роли Малой в сериале «След Чикатило»

История Малой (Карина Александрова) становится одной из самых человечных линий сезона. Девушка понимает, что у нее еще есть возможность изменить жизнь, и принимает предложение Ирины уйти. В финале она покидает банду и уезжает на автобусе, оставляя прошлое позади.

Будет ли продолжение сериала «След Чикатило»

Официальных заявлений о втором сезоне от создателей сериала не поступало. Тем не менее информации о том, что первый сезон будет единственным, тоже нет. Вполне возможно, что продюсеры оценят успех первых восьми серий и после этого примут решение.