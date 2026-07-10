Сериал «След Чикатило» основан на реальных событиях. Эта картина стала продолжением франшизы «Чикатило» Гарика и Гевонда Адреасянов и спин-оффом одноименного сериала. Главные роли сыграли Юлия Афанасьева, Дмитрий Власкин, Максим Щеголев, Георгий Мартиросян, Алексей Соколков и другие актеры.
Действие сериала происходит в 2000-х годах, когда страна только начала отходить от трагедий лихих 90-х. Однако преступность все еще процветает. Так, на юге России орудует банда, которая совершает серию дерзких и жестоких убийств. В это же время в отпуск с беременной женой Ириной отправляется Виталий Витвицкий — супруги решили поехать на автомобиле. Однако внезапно Виталий видит на трассе окровавленную девушку.
Итоги финальной серии 1-го сезона сериала «След Чикатило»
Финальная, восьмая серия первого сезона вышла 9 июля 2026 года. В ней история получила жесткую, но при этом человечную развязку. Эпизод начинается с того, что Оспа, Сова, Юла и Малая вместе с похищенной Ириной пытаются скрыться и срочно меняют место. Однако во время поездки ситуация выходит из-под контроля: Сове становится плохо, а вскоре она умирает прямо на глазах у остальных.
Ирина осматривает ее тело и понимает, что причина смерти — отравление. Вскоре Малая вспоминает, что перед этим Сова пила вино, которое принесла Оспа. Подозрения сразу падают на главную преступницу. Оспа отрицает свою причастность, но внутри банды уже начинается раскол: теперь опасность для ее участников исходит не только от внешних врагов, но и друг от друга.
Параллельно следователи Липягин и Ковалев оказываются в руках бандитов. Преступники заставляют их копать могилу, и кажется, что для героев это станет концом. Однако в последний момент начинается операция по их спасению: Олег Горюнов и Виталий, муж Ирины, успевают вмешаться и освобождают их.
Одним из главных событий финала становится признание Гришани — человека, который был близок к банде Оспы. Он рассказывает следователям все, что знает: называет имена, сообщает координаты и раскрывает детали преступлений. Но найти Ирину по его информации не удается, поскольку он не знает, где именно ее держат.
Тогда Виталий, Горюнов, Липягин и Ковалев обращаются за помощью к человеку, который знает Оспу лучше остальных, — ее деду. Он рассказывает о прошлом преступницы и вспоминает, что в детстве она была совсем другой: доброй, отзывчивой и способной сопереживать другим. Однако позже ее жизнь изменилась, а совершенные преступления уже невозможно исправить. В итоге дед называет адрес заброшенного детского лагеря «Солнышко», где может находиться банда.
Тем временем в лагере Ирина пытается повлиять на Малую — самую молодую участницу банды. Она предлагает ей уйти и начать новую жизнь, пока еще есть возможность. Девушка признается, что ей некуда возвращаться: она выросла в детдоме и не представляет, что будет дальше. Но слова Ирины все же заставляют ее сделать выбор. Малая уходит, забрав с собой котенка, и садится в автобус, чтобы навсегда оставить прошлое позади.
Пока следователи приближаются к лагерю, Ирина решает действовать самостоятельно. Она пытается выбраться из здания, но сталкивается с Юлой. В руки беременной заложницы попадает ружье Малой, и она стреляет в преступницу. Юла погибает.
Однако сбежать Ирине не удается. Оспа нападает на нее сзади и лишает сознания. Очнувшись, Ирина снова сталкивается с угрозами преступницы. Но теперь она впервые открыто говорит о себе: она бывший сотрудник правоохранительных органов. Для Оспы это становится неожиданностью — за образом беззащитной заложницы все это время скрывалась женщина, способная дать отпор.
Как сложились судьбы главных героев
В финале первого сезона «Следа Чикатило» судьбы героев складываются по-разному. Одни получают шанс начать новую жизнь, другим приходится отвечать за свои поступки. Последняя серия завершает основные сюжетные линии и показывает, к чему привели решения персонажей.
Виталий Витвицкий
До конца остается верен своей работе и пытается спасти Ирину, оказавшуюся в руках банды. Вместе с Горюновым, Липягиным и Ковалевым Виталий (Дмитрий Власкин) выходит на след преступников и участвует в операции по их поиску.
Ирина Витвицкая
Несмотря на положение заложницы, она не теряет самообладания и пытается повлиять на Малую, чтобы та смогла вырваться из преступной среды. В решающий момент Ирина (Юлия Афанасьева) дает отпор Юле и после столкновения с Оспой раскрывает, что раньше работала в правоохранительных органах.
Оспа
Главная преступница постепенно теряет контроль над ситуацией. После смерти Совы внутри банды начинается раскол, а сама Оспа (Ольга Смирнова) сталкивается с предательством и сопротивлением своих людей. В финале она продолжает удерживать Ирину и остается последней угрозой для главных героев.
Малая
История Малой (Карина Александрова) становится одной из самых человечных линий сезона. Девушка понимает, что у нее еще есть возможность изменить жизнь, и принимает предложение Ирины уйти. В финале она покидает банду и уезжает на автобусе, оставляя прошлое позади.
Будет ли продолжение сериала «След Чикатило»
Официальных заявлений о втором сезоне от создателей сериала не поступало. Тем не менее информации о том, что первый сезон будет единственным, тоже нет. Вполне возможно, что продюсеры оценят успех первых восьми серий и после этого примут решение.