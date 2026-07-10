Тем временем в лагере Ирина пытается повлиять на Малую — самую молодую участницу банды. Она предлагает ей уйти и начать новую жизнь, пока еще есть возможность. Девушка признается, что ей некуда возвращаться: она выросла в детдоме и не представляет, что будет дальше. Но слова Ирины все же заставляют ее сделать выбор. Малая уходит, забрав с собой котенка, и садится в автобус, чтобы навсегда оставить прошлое позади.