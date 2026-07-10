Он подчеркнул, что за плечами у него огромный опыт работы как в смешных, так и в серьезных проектах, поэтому ему есть с чем сравнивать. За долгие годы в профессии артист научился разным приемам. Сегодня он может как заставить зал хохотать, так и вызвать слезы у зрителей. Стоянов признался, что ему интересны все направления, но главным для себя он все-таки считает комедийное амплуа.