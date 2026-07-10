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Юрий Стоянов объяснил, почему комедия — самый сложный жанр в кино

Актер считает, что вызвать у зрителей слезы легче, чем смех
Юрий Стоянов, фото: пресс-служба
Юрий Стоянов, фото: пресс-служба

Комедия — это не легкий жанр, а, наоборот, одна из самых сложных вершин актерского мастерства. К такому выводу в разговоре с 360.ru пришел народный артист России Юрий Стоянов.

Он подчеркнул, что за плечами у него огромный опыт работы как в смешных, так и в серьезных проектах, поэтому ему есть с чем сравнивать. За долгие годы в профессии артист научился разным приемам. Сегодня он может как заставить зал хохотать, так и вызвать слезы у зрителей. Стоянов признался, что ему интересны все направления, но главным для себя он все-таки считает комедийное амплуа.

«Нет смысла стесняться и пытаться опровергнуть мнение, что я — комедийный актер. Но я надеюсь, что зритель так же, как и я, понимает, что это только часть моей профессии. Заставить зрителя плакать, мне кажется, легче», — подчеркнул артист.

Ранее Юрий Стоянов назвал законы о скрытой съемке одной из причин упадка «Городка».