Умерла Патрисия Грин, звезда любимого сериала королевы Камиллы «Арчеры»

Патрисия Грин, актриса с самым долгим стажем работы в мыльной опере в мире, скончалась в возрасте 95 лет, сообщает Metro.
Британская актриса была известна прежде всего озвучиванием матриарха семьи Джилл Арчер в радиодраме BBC Radio 4 «Арчеры» — эту роль она непрерывно исполняла почти 70 лет, с момента, когда присоединилась к сериалу в 1957 году.
Грин родилась в 1931 году в Аллентоне, графство Дербишир, и стала одним из самых узнаваемых голосов британского радиовещания. После обучения в Королевской центральной школе сценической речи и драматического искусства в Лондоне она решила посвятить себя актерской профессии, увидев, как ее отец расплакался во время театрального представления.
«Арчеры» собирают около пяти миллионов слушателей еженедельно и остаются одним из самых популярных шоу BBC Radio. Одной из самых преданных поклонниц сериала считается королева Камилла: в 2021 году она публично призналась в своей «зависимости» от «Арчеров» во время выступления в Кларенс-хаусе на приеме по случаю 70-летия сериала.