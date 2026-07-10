Умерла Патрисия Грин, звезда любимого сериала королевы Камиллы «Арчеры»

«Арчеры» собирают около пяти миллионов слушателей еженедельно и остаются одним из самых популярных шоу BBC Radio. Одной из самых преданных поклонниц сериала считается королева Камилла: в 2021 году она публично призналась в своей «зависимости» от «Арчеров» во время выступления в Кларенс-хаусе на приеме по случаю 70-летия сериала.