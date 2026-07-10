WSJ: Netflix изучает возможность выхода на традиционный формат телевещания

Компания обеспокоена снижением показателя вовлеченности, который отражает, сколько времени зрители проводят за просмотром медиаконтента на основной площадке Netflix. Чем выше этот показатель, тем менее вероятно, что клиент отменит подписку на сервис. Помимо этого, сервис столкнулся с растущей конкуренцией со стороны Disney, HBO MAX и YouTube, а также бесплатных сервисов со встроенной рекламой, таких как Tubi и Roku Channel от Fox Corp. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.