WSJ: Netflix изучает возможность выхода на традиционный формат телевещания

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Американский стриминговый сервис Netflix изучает возможность выхода на формат вещания, схожий с традиционным телевидением, чтобы удержать аудиторию. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник.
По словам ее источников, в Netflix обсуждается создание тематических телеканалов внутри платформы, которые будут транслировать программы, фильмы и шоу сервиса в прямом эфире. Компания также изучает возможность привлечения к вещанию и других стриминговых площадок, включая Peacock от NBCUniversal, через подписку, которая будет доступна в приложении.
Компания обеспокоена снижением показателя вовлеченности, который отражает, сколько времени зрители проводят за просмотром медиаконтента на основной площадке Netflix. Чем выше этот показатель, тем менее вероятно, что клиент отменит подписку на сервис. Помимо этого, сервис столкнулся с растущей конкуренцией со стороны Disney, HBO MAX и YouTube, а также бесплатных сервисов со встроенной рекламой, таких как Tubi и Roku Channel от Fox Corp. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
По оценке WSJ, акции Netflix начали падать с 2025 года после того, как в сети появилась информация о планах компании приобрести стриминговый сервис и студию Warner. Сделка не состоялась, но падение акций продолжилось.