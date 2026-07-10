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Нуми Рапас снимется в боевике с Арнольдом Шварценеггером

Актриса снимется в картине «Семейство Келли»
Соня Жарова
Автор Кино Mail
нуми рапас
нуми рапасИсточник: Legion-Media

Нуми Рапас присоединилась к актерскому составу экшн-фильма «Семейство Келли», который Amazon MGM готовит для стримингового сервиса Prime Video — сообщает Deadline.

Помимо Рапас, в картине снимутся Арнольд ШварценеггерЛиам Хемсворт, Эбби Эллиотт и Джина Дэвис. Режиссером проекта выступит Брэд Пейтон, который снял «Разлом Сан-Андреас». Сценарий пишет Це Чун.

В центре сюжета — полицейский по имени Джек Келли, которому приходится объединиться со своей семьей, несмотря на непростые отношения с родственниками. Вместе они пытаются спасти его жену Молли, оказавшуюся в заложниках у террористов.

Премьера фильма состоится на Prime Video более чем в 240 странах. Дата выхода фильма пока не объявлена.

Ранее стало известно, что Кейт Хадсон и Ана де Армас сыграют главные роли в эротическом триллере. 