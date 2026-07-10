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Сарик Андреасян рассказал, какой совет получил от 13-летнего сына

13-летний сын Сарика Андреасяна посоветовал ему «быть не таким вспыльчивым»
Сарик Андреасян / фото: пресс-служба
Сарик Андреасян / фото: пресс-служба

Режиссер Сарик Андреасян поделился с подписчиками забавной перепиской со своим 13-летним сыном Марком. Наследник дал отцу совет, который тот решил опубликовать в социальных сетях.

В личных сообщениях Марк написал режиссеру: «Постарайся быть не таким вспыльчивым».

Андреасян ответил сыну, что постарается прислушаться к его словам, а затем с юмором рассказал подписчикам, что теперь получает наставления не только от супруги, но и от наследника.

«Сначала жена заставляет меня сниматься в тиктоках, а теперь еще и сын раздает указания», — пошутил режиссер.

Подписчики оценили самоиронию Андреасяна и отметили, что совет сына оказался вполне взрослым.

Ранее беременная жена Андреасяна похвасталась букетами из сотен роз с ее именем.