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Кейт Хадсон показала редкое фото 15-летнего сына от солиста Muse

Актриса опубликовала трогательный пост в честь дня рождения наследника
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кейт Хадсон с сыном / фото: соцсети
Кейт Хадсон с сыном / фото: соцсети

Кейт Хадсон публично поздравила сына Бингема с 15-летием. В честь дня рождения актриса опубликовала в личном блоге фото с повзрослевшим наследником. 

Кейт Хадсон с сыном / фото: соцсети
Кейт Хадсон с сыном / фото: соцсети
Дети Кейт Хадсон / фото: соцсети
Дети Кейт Хадсон / фото: соцсети

«Мой прекрасный именинник! Ты привнес в этот мир свой собственный ритм. Чуткий, бесконечно творческий и всегда настоящий. Какое же это счастье — наблюдать, как ты превращаешься в того человека, которым становишься. С днем рождения, мой сладкий Бинг. Я люблю тебя больше, чем ты когда-либо сможешь представить», — написала 47-летняя Хадсон.

Также в подборку попало забавное селфи, сделанное Бингемом в раннем детстве. Мальчик показывает в камеру язык, а сзади видно его улыбающуюся маму. 

Сын Кейт Хадсон / фото: соцсети
Сын Кейт Хадсон / фото: соцсети

Бингем — сын Кейт Хадсон и фронтмена группы Muse Мэттью Беллами. Пара состояла в отношениях четыре года. До этого актриса была замужем за музыкантом Крисом Робинсоном, в браке с которым родился ее старший сын Райдер.

После расставания с Беллами Хадсон начала встречаться с музыкантом и основателем лейбла Lightwave Records Дэнни Фудзикавой. В 2021 году пара объявила о помолвке. Они воспитывают общую дочь Рани, которой сейчас восемь лет.

Ранее Кейт Хадсон показала фигуру в откровенном бикини.