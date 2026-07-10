Кейт Хадсон публично поздравила сына Бингема с 15-летием. В честь дня рождения актриса опубликовала в личном блоге фото с повзрослевшим наследником.
«Мой прекрасный именинник! Ты привнес в этот мир свой собственный ритм. Чуткий, бесконечно творческий и всегда настоящий. Какое же это счастье — наблюдать, как ты превращаешься в того человека, которым становишься. С днем рождения, мой сладкий Бинг. Я люблю тебя больше, чем ты когда-либо сможешь представить», — написала 47-летняя Хадсон.
Также в подборку попало забавное селфи, сделанное Бингемом в раннем детстве. Мальчик показывает в камеру язык, а сзади видно его улыбающуюся маму.
Бингем — сын Кейт Хадсон и фронтмена группы Muse Мэттью Беллами. Пара состояла в отношениях четыре года. До этого актриса была замужем за музыкантом Крисом Робинсоном, в браке с которым родился ее старший сын Райдер.
После расставания с Беллами Хадсон начала встречаться с музыкантом и основателем лейбла Lightwave Records Дэнни Фудзикавой. В 2021 году пара объявила о помолвке. Они воспитывают общую дочь Рани, которой сейчас восемь лет.
Ранее Кейт Хадсон показала фигуру в откровенном бикини.