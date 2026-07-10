«Мой прекрасный именинник! Ты привнес в этот мир свой собственный ритм. Чуткий, бесконечно творческий и всегда настоящий. Какое же это счастье — наблюдать, как ты превращаешься в того человека, которым становишься. С днем рождения, мой сладкий Бинг. Я люблю тебя больше, чем ты когда-либо сможешь представить», — написала 47-летняя Хадсон.