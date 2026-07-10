Актриса Шарлиз Терон посетила парижскую премьеру картины «Одиссей». Информацию об этом распространило издание WWD.
Для выхода в свет 50-летняя звезда выбрала серое платье в бельевом стиле. Наряд отличался глубоким декольте и разрезом до бедра. Дополнили образ черные кожаные мюли и серьги. Стилисты собрали волосы актрисы в высокий хвост с косой и сделали вечерний макияж.
Среди других гостей премьеры заметили Зендаю, Энн Хэтэуэй, Мэтта Деймона, Тома Холланда, Роберта Паттинсона и многих других знаменитостей.
Ранее Шарлиз Терон вышла в свет в ультракоротких шортах.