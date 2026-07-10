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50-летняя Шарлиз Терон вышла в свет в платье с разрезом до бедра

Актриса вышла на публику в платье с разрезом до бедра
шарлиз терон
шарлиз теронИсточник: Legion-Media

Актриса Шарлиз Терон посетила парижскую премьеру картины «Одиссей». Информацию об этом распространило издание WWD.

Для выхода в свет 50-летняя звезда выбрала серое платье в бельевом стиле. Наряд отличался глубоким декольте и разрезом до бедра. Дополнили образ черные кожаные мюли и серьги. Стилисты собрали волосы актрисы в высокий хвост с косой и сделали вечерний макияж.

Среди других гостей премьеры заметили Зендаю, Энн Хэтэуэй, Мэтта Деймона, Тома Холланда, Роберта Паттинсона и многих других знаменитостей.

Ранее Шарлиз Терон вышла в свет в ультракоротких шортах.