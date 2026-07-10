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Российские кинотеатры выступили с обращением по поводу зарубежных фильмов

НСН: российские киносети призвали не запрещать прокат зарубежного кино
Кинотеатр
КинотеатрИсточник: Unsplash

В российских кинотеатрах нельзя запрещать прокат зарубежных фильмов, так как это сильно ограничивает выбор зрителей, для которых очень важно разнообразие. Если иностранная картина не противоречит законам и не продвигает чуждые ценности, то нет никаких оснований лишать россиян возможности посмотреть ее в кинотеатре, заявил в пресс-центре НСН глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

«Если ребенка кормить одними апельсинами, у него будет диатез. Клубничку хочется! Да, она должна быть мытой, но все же. Нельзя кормить зрителей только апельсинами», — подчеркнул эксперт, напомним, что сегодня тема полного запрета на зарубежный прокат активно обсуждается чиновниками.

Особенно важно разнообразие фильмов для современного поколения зрителей, а утверждения, что запреты пойдут на пользу — это лишь популизм, убежден Васясин. Он отметил, что если зарубежный фильм не противоречит законам и не навязывает вредные ценности, то запрет на его прокат необоснован. В конечном итоге это приведет к тому, что в России будут снимать «проходное» кино, а отрасль кинопроизводства будет потреблять слишком много бюджетных средств для выживания, заключил эксперт.