Российские кинотеатры выступили с обращением по поводу зарубежных фильмов

Особенно важно разнообразие фильмов для современного поколения зрителей, а утверждения, что запреты пойдут на пользу — это лишь популизм, убежден Васясин. Он отметил, что если зарубежный фильм не противоречит законам и не навязывает вредные ценности, то запрет на его прокат необоснован. В конечном итоге это приведет к тому, что в России будут снимать «проходное» кино, а отрасль кинопроизводства будет потреблять слишком много бюджетных средств для выживания, заключил эксперт.