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Оксана Акиньшина поделилась романтичным фото с Данилой Козловским

Пара отправилась на отдых в Италию
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Оксана Акиньшина и Данила Козловский
Оксана Акиньшина и Данила КозловскийИсточник: Legion-Media.ru

Данила Козловский и Оксана Акиньшина проводят время в Италии. В личном блоге 39-летняя актриса поделилась редким кадром с возлюбленным.

На снимке пара стоит у знаменитого фонтана Треви в Риме. Акиньшина позирует без макияжа и улыбается, а Козловский нежно целует ее. Артистка решила не подписывать публикацию.

Оксана Акиньшина и Данила Козловский
Оксана Акиньшина и Данила КозловскийИсточник: Соцсети

В комментариях подписчики пришли в восторг от влюбленных: «Самая красивая пара», «Вот как выглядят настоящие половинки», «Пара из самой прекрасной волшебной сказки», «Мне нравятся, что они вместе».

Прокомментировала публикацию и коллега знаменитостей — актриса Светлана Иванова

«Мяу», — написала она, добавив смайлик в виде сердечка.

Об отношениях звезд впервые заговорили после их совместных съемок в фильме «Чернобыль» в 2020 году. Актеры тщательно скрывали личную жизнь и редко появлялись на публике вместе, однако позже подтвердили свой роман. В мае у пары родился сын