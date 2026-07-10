Об отношениях звезд впервые заговорили после их совместных съемок в фильме «Чернобыль» в 2020 году. Актеры тщательно скрывали личную жизнь и редко появлялись на публике вместе, однако позже подтвердили свой роман. В мае у пары родился сын.