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Чарли Шин и его бывшая жена достигли соглашения по спору об алиментах

Экс-супруги воспитывают близнецов
Чарли Шин
Чарли ШинИсточник: Alloverpress

Чарли Шин и его бывшая жена Брук Мюллер урегулировали многолетний спор о выплатах на содержание детей. Согласно судебным документам, актер обязался возместить бывшей супруге 500 тысяч долларов в счет задолженности по алиментам за период с 2011 по 2026 год. Половина суммы должна быть перечислена уже 10 июля, остаток — до 1 сентября, после чего все финансовые обязательства перед Мюллер будут считаться погашенными.

Новое соглашение также предусматривает, что с 1 июля каждый из родителей будет нести полную ответственность за содержание 17-летних сыновей-близнецов Боба и Макса в дни их опеки.

Напомним, что в декабре прошлого года Мюллер заявляла о долге более 15 миллионов долларов, утверждая, что Шин перестал исправно платить положенные 55 тысяч в месяц еще в 2011 году. Тогда она требовала взыскать с актера всю сумму задолженности вместе с процентами и судебными издержками.

Ранее фото дочери Чарли Шина до и после пластики удивили пользователей сети.