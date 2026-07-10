Чарли Шин и его бывшая жена достигли соглашения по спору об алиментах

Чарли Шин и его бывшая жена Брук Мюллер урегулировали многолетний спор о выплатах на содержание детей. Согласно судебным документам, актер обязался возместить бывшей супруге 500 тысяч долларов в счет задолженности по алиментам за период с 2011 по 2026 год. Половина суммы должна быть перечислена уже 10 июля, остаток — до 1 сентября, после чего все финансовые обязательства перед Мюллер будут считаться погашенными.