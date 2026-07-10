Чарли Шин и его бывшая жена достигли соглашения по спору об алиментах

Чарли Шин и его бывшая жена Брук Мюллер урегулировали многолетний спор о выплатах на содержание детей. Согласно судебным документам, актер обязался возместить бывшей супруге 500 тысяч долларов в счет задолженности по алиментам за период с 2011 по 2026 год. Половина суммы должна быть перечислена уже 10 июля, остаток — до 1 сентября, после чего все финансовые обязательства перед Мюллер будут считаться погашенными.
Новое соглашение также предусматривает, что с 1 июля каждый из родителей будет нести полную ответственность за содержание 17-летних сыновей-близнецов Боба и Макса в дни их опеки.
Напомним, что в декабре прошлого года Мюллер заявляла о долге более 15 миллионов долларов, утверждая, что Шин перестал исправно платить положенные 55 тысяч в месяц еще в 2011 году. Тогда она требовала взыскать с актера всю сумму задолженности вместе с процентами и судебными издержками.
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