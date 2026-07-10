Тимоти Шаламе поделился эмоциями от завершения съемок в трилогии «Дюна»

Тимоти Шаламе признался, что работа над финальной частью «Дюны» стала для него самым личным и эмоциональным опытом за всю трилогию. Актер, впервые сыгравший Пола Атрейдеса еще в 2018 году, на премьере нового трейлера в Лос-Анджелесе поделился, что расставание с проектом далось ему непросто. По его словам, даже во время съемок он ощущал ностальгию, понимая, что завершает важный этап своей жизни.
«Я жил с этим так долго, — подчеркнул Шаламе. — Я так горжусь тем, что работаю с Дени (Вильневым) и всей большой семьей». Тимоти также отметил, что съемочная группа никогда не относилась к материалу с иронией, сохраняя полную серьезность:
«Концепции в этом фильме безумны. И я не думаю, что у нас когда-либо был комический взгляд на эту историю. Думаю, все воспринимали сценарий как данность. Трудно было не следовать сюжету». Завершая разговор, актер подчеркнул, что именно режиссер Дени Вильнев задавал тон искренности на протяжении всех трех фильмов.
Ранее стало известно, что Тимоти Шаламе снимется в ромкоме от создателей «Миньонов».