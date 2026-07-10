Тимоти Шаламе поделился эмоциями от завершения съемок в трилогии «Дюна»

Тимоти Шаламе признался, что работа над финальной частью «Дюны» стала для него самым личным и эмоциональным опытом за всю трилогию. Актер, впервые сыгравший Пола Атрейдеса еще в 2018 году, на премьере нового трейлера в Лос-Анджелесе поделился, что расставание с проектом далось ему непросто. По его словам, даже во время съемок он ощущал ностальгию, понимая, что завершает важный этап своей жизни.