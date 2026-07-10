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Вампир, аферист и любимый дед: как Юрий Стоянов покоряет новое поколение зрителей

Юрий Стоянов отмечает 69-летие 10 июля. Спустя годы после феномена «Городка» актер переживает новый творческий взлет: ежегодно выходят проекты с его участием, а почти каждая роль становится событием. Рассказываем про самые яркие из них
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов

«Вампиры средней полосы»

Сериал «Вампиры средней полосы» стал одним из самых популярных проектов последних лет. В нем Юрий Стоянов сыграл деда Славу — тысячелетнего вампира и предводителя смоленского клана кровопийц, которые совсем не похожи на монстров и давно живут среди обычных людей. Первый сезон вышел в марте 2021 года и произвел фурор, попав в различные списки лучших российских сериалов года. Проект продолжался пять лет: финальные серии третьего сезона вышли в конце февраля этого года.

Юрий Стоянов на съемках третьего сезона сериала Вампиры средней полосы
Юрий Стоянов на съемках третьего сезона сериала «Вампиры средней полосы»

За роль деда Славы Стоянов получил награду в категории «Лучший актер интернет-сериала», а также премию «Звезда Театрала». При этом актера могло и не быть в проекте. Изначально роль писали именно под него, и Стоянов даже снялся в пилотной серии, но из-за занятости в других проектах рекомендовал взять на свое место Михаила Ефремова. После трагического ДТП с участием Ефремова Юрий Николаевич вернулся к роли. Все сцены пришлось переснимать, но результат того стоил: Стоянов стал лицом и душой проекта, хотя применительно к вампирам последнее звучит немного иронично.

«Мамонты»

Кадр из сериала Мамонты
Кадр из сериала «Мамонты»

В комедийном сериале «Мамонты» герой нашего материала предстал в образе пенсионера Николая Николаевича. Продав квартиру, мужчина переезжает к дочери, но становится жертвой телефонных мошенников и лишается всех сбережений. После этого Николай Николаевич с помощью внучки в исполнении Елизаветы Ищенко пытается найти преступников: осваивает современные технологии, погружается в даркнет и даже сам идет на нарушение закона. В 2023 году пилотная серия победила сразу в двух номинациях фестиваля «Пилот» — «Выбор зрителей» и «Выбор прессы».

Критики отмечали, что Стоянову удалось сыграть не беспомощного старика, а человека, готового постоять за себя, несмотря на возраст и цифровую безграмотность. Это совпадает и с тем, как своего героя описывал сам актер: «”Мамонты” — это история про хорошего человека и про то, что его нельзя обижать». Успех проекта подтверждает и его продление на второй сезон.

«На деревню дедушке»

Кадр из фильма На деревню дедушке
Кадр из фильма «На деревню дедушке»

Семейная комедия «На деревню дедушке» вышла в широкий прокат в июне прошлого года и привлекла в кинотеатры более 2,3 миллиона зрителей. Стоянов сыграл деда Юру — ворчливого пожилого мужчину, к которому на лето отправляют внука-айтишника Владика в исполнении Ярослава Головнева. Дед берется за перевоспитание мальчика, привыкшего проводить все время с гаджетами. Получилась простая история о конфликте поколений, которая благодаря Стоянову оказалась не только смешной, но и трогательной.

Успех первой части обеспечил продолжение: «На деревню дедушке 2» выходит 16 июля этого года. В новой картине у деда Юры появляется соперник — второй дедушка Владика по имени Виктор, которого сыграл Федор Добронравов. Противостояние двух героев и вытекающие из него комедийные ситуации наверняка привлекут не меньше внимания.

«Артист с большой дороги»

Кадр из сериала Артист с большой дороги
Кадр из сериала «Артист с большой дороги»

В комедийном сериале «Артист с большой дороги» Стоянов во многом вернулся к опыту «Городка». Его герой, вор-рецидивист по прозвищу Артист, выходит на свободу после третьего срока и намеревается завязать с криминалом. Но сначала ему нужно добраться до тайника, спрятанного в доме сына. Чтобы проникнуть внутрь незамеченным, Николай Иванович — так на самом деле зовут героя — переодевается женщиной и устраивается няней к собственным внукам.

Роль изначально писали специально для Стоянова, и актеру пришлось перевоплотиться в десять разных персонажей — от священника до строгой няни. В женских образах Стоянов настоящий профессионал, поэтому и здесь устроил феерию. Свою работу над образом няни артист сравнивал с классическими ролями Олега Табакова в фильме «Мэри Поппинс, до свидания» и Дастина Хоффмана в «Тутси». В такой компании он точно не затеряется.

«Трепачи»

Кадр из сериала Трепачи»
Кадр из сериала «Трепачи»

Пожалуй, приз за один из самых неожиданных дуэтов в российском кино последних лет можно смело вручить Юрию Стоянову и Глебу Калюжному. Сначала между ними возникла удивительная экранная химия в «Вампирах средней полосы», а затем актеры встретились в сериале «Трепачи» 2023 года.

Стоянов сыграл Вячеслава Соколова — некогда популярного советского сатирика, который с годами оказался забыт публикой. В его квартиру подселяется провинциальный парень Даня в исполнении Калюжного, мечтающий покорить Москву стендапом. Постепенно выясняется, что ворчливый ветеран сцены и амбициозный новичок могут оказаться очень полезны друг другу. Остается лишь гадать, ждет ли этот дуэт новая совместная работа.

«Пять процентов»

Кадр из фильма Пять процентов
Кадр из фильма «Пять процентов»

Завершаем подборку авантюрной трагикомедией «Пять процентов» 2023 года. Фильм рассказывает о Николае Фомиче Ферапонтове — некогда успешном скульпторе, который на старости лет перебивается случайными заказами. Когда в его мастерской обнаруживают картины, похожие на шедевры известного художника, герой выдает их за собственные работы. Однако это не улучшает его положение, а, напротив, втягивает в опасную авантюру с погоней за деньгами и славой.

Партнером Стоянова по картине стал Виктор Сухоруков — его давний друг и сокурсник, с которым они были знакомы много лет, но прежде ни разу не снимались вместе. Позже Сухоруков так вспоминал этот опыт: «Я около Стоянова — как у батареи зимой!». Поэтому, если замерзнете, включайте одну из работ артиста — и, возможно, хотя бы на миг вернетесь в любимый «Городок».