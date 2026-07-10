За роль деда Славы Стоянов получил награду в категории «Лучший актер интернет-сериала», а также премию «Звезда Театрала». При этом актера могло и не быть в проекте. Изначально роль писали именно под него, и Стоянов даже снялся в пилотной серии, но из-за занятости в других проектах рекомендовал взять на свое место Михаила Ефремова. После трагического ДТП с участием Ефремова Юрий Николаевич вернулся к роли. Все сцены пришлось переснимать, но результат того стоил: Стоянов стал лицом и душой проекта, хотя применительно к вампирам последнее звучит немного иронично.