«Вампиры средней полосы»
Сериал «Вампиры средней полосы» стал одним из самых популярных проектов последних лет. В нем Юрий Стоянов сыграл деда Славу — тысячелетнего вампира и предводителя смоленского клана кровопийц, которые совсем не похожи на монстров и давно живут среди обычных людей. Первый сезон вышел в марте 2021 года и произвел фурор, попав в различные списки лучших российских сериалов года. Проект продолжался пять лет: финальные серии третьего сезона вышли в конце февраля этого года.
За роль деда Славы Стоянов получил награду в категории «Лучший актер интернет-сериала», а также премию «Звезда Театрала». При этом актера могло и не быть в проекте. Изначально роль писали именно под него, и Стоянов даже снялся в пилотной серии, но из-за занятости в других проектах рекомендовал взять на свое место Михаила Ефремова. После трагического ДТП с участием Ефремова Юрий Николаевич вернулся к роли. Все сцены пришлось переснимать, но результат того стоил: Стоянов стал лицом и душой проекта, хотя применительно к вампирам последнее звучит немного иронично.
«Мамонты»
В комедийном сериале «Мамонты» герой нашего материала предстал в образе пенсионера Николая Николаевича. Продав квартиру, мужчина переезжает к дочери, но становится жертвой телефонных мошенников и лишается всех сбережений. После этого Николай Николаевич с помощью внучки в исполнении Елизаветы Ищенко пытается найти преступников: осваивает современные технологии, погружается в даркнет и даже сам идет на нарушение закона. В 2023 году пилотная серия победила сразу в двух номинациях фестиваля «Пилот» — «Выбор зрителей» и «Выбор прессы».
Критики отмечали, что Стоянову удалось сыграть не беспомощного старика, а человека, готового постоять за себя, несмотря на возраст и цифровую безграмотность. Это совпадает и с тем, как своего героя описывал сам актер: «”Мамонты” — это история про хорошего человека и про то, что его нельзя обижать». Успех проекта подтверждает и его продление на второй сезон.
«На деревню дедушке»
Семейная комедия «На деревню дедушке» вышла в широкий прокат в июне прошлого года и привлекла в кинотеатры более 2,3 миллиона зрителей. Стоянов сыграл деда Юру — ворчливого пожилого мужчину, к которому на лето отправляют внука-айтишника Владика в исполнении Ярослава Головнева. Дед берется за перевоспитание мальчика, привыкшего проводить все время с гаджетами. Получилась простая история о конфликте поколений, которая благодаря Стоянову оказалась не только смешной, но и трогательной.
Успех первой части обеспечил продолжение: «На деревню дедушке 2» выходит 16 июля этого года. В новой картине у деда Юры появляется соперник — второй дедушка Владика по имени Виктор, которого сыграл Федор Добронравов. Противостояние двух героев и вытекающие из него комедийные ситуации наверняка привлекут не меньше внимания.
«Артист с большой дороги»
В комедийном сериале «Артист с большой дороги» Стоянов во многом вернулся к опыту «Городка». Его герой, вор-рецидивист по прозвищу Артист, выходит на свободу после третьего срока и намеревается завязать с криминалом. Но сначала ему нужно добраться до тайника, спрятанного в доме сына. Чтобы проникнуть внутрь незамеченным, Николай Иванович — так на самом деле зовут героя — переодевается женщиной и устраивается няней к собственным внукам.
Роль изначально писали специально для Стоянова, и актеру пришлось перевоплотиться в десять разных персонажей — от священника до строгой няни. В женских образах Стоянов настоящий профессионал, поэтому и здесь устроил феерию. Свою работу над образом няни артист сравнивал с классическими ролями Олега Табакова в фильме «Мэри Поппинс, до свидания» и Дастина Хоффмана в «Тутси». В такой компании он точно не затеряется.
«Трепачи»
Пожалуй, приз за один из самых неожиданных дуэтов в российском кино последних лет можно смело вручить Юрию Стоянову и Глебу Калюжному. Сначала между ними возникла удивительная экранная химия в «Вампирах средней полосы», а затем актеры встретились в сериале «Трепачи» 2023 года.
Стоянов сыграл Вячеслава Соколова — некогда популярного советского сатирика, который с годами оказался забыт публикой. В его квартиру подселяется провинциальный парень Даня в исполнении Калюжного, мечтающий покорить Москву стендапом. Постепенно выясняется, что ворчливый ветеран сцены и амбициозный новичок могут оказаться очень полезны друг другу. Остается лишь гадать, ждет ли этот дуэт новая совместная работа.
«Пять процентов»
Завершаем подборку авантюрной трагикомедией «Пять процентов» 2023 года. Фильм рассказывает о Николае Фомиче Ферапонтове — некогда успешном скульпторе, который на старости лет перебивается случайными заказами. Когда в его мастерской обнаруживают картины, похожие на шедевры известного художника, герой выдает их за собственные работы. Однако это не улучшает его положение, а, напротив, втягивает в опасную авантюру с погоней за деньгами и славой.
Партнером Стоянова по картине стал Виктор Сухоруков — его давний друг и сокурсник, с которым они были знакомы много лет, но прежде ни разу не снимались вместе. Позже Сухоруков так вспоминал этот опыт: «Я около Стоянова — как у батареи зимой!». Поэтому, если замерзнете, включайте одну из работ артиста — и, возможно, хотя бы на миг вернетесь в любимый «Городок».