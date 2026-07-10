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В сети появилось новое фото 88-летней Лии Ахеджаковой

Актриса снялась с журналистом Череовым в Майами
Лия Ахеджакова
Лия АхеджаковаИсточник: Алексей Молчановский

Народная артистка России Лия Ахеджакова, покинувшая страну в 2023 году и обосновавшаяся в Израиле, недавно попала в объектив камеры за океаном. Новое фото со звездой фильма «Служебный роман» опубликовал в своем личном блоге журналист и блогер Денис Чередов.

Он встретил актрису в Майами и решил поздравить ее с днем рождения — 9 июля Ахеджаковой исполнилось 88 лет.

Денис Чередов и Лия Ахеджакова / фото: соцсети
Денис Чередов и Лия Ахеджакова / фото: соцсети

«Желаю вам самого главного — крепкого здоровья. Берегите себя», — написал Чередов под опубликованным снимком.

Пользователи Сети тут же откликнулись на публикацию: в комментариях появились сотни теплых слов в адрес актрисы.

Как сообщалось ранее, жизнь в эмиграции у Лии Ахеджаковой складывается благополучно. Актриса сумела сохранить свои сбережения в России и теперь получает пассивный доход. Ее доход складывается из процентов по банковским вкладам и пенсии.

Ранее была раскрыта стоимость билетов на выступление Ахеджаковой в Лондоне.