В мае 2026 года пара впервые вышла в свет вместе. Они посетили премьеру биографического фильма Валерии Гай Германики «Емельяненко». Влюбленные охотно позировали журналистам, но вопросы о личной жизни оставили без ответа. Кузнецова пока не рассказывала, как познакомилась с Беляковым и что ее в нем привлекло.