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Агния Кузнецова в бикини показала фигуру на отдыхе в Сочи с новым возлюбленным

Актриса Агния Кузнецова показала фигуру в бикини
Агния Кузнецова
Агния Кузнецова

Звезда фильма «Груз 200» Агния Кузнецова показала кадры с отдыха в горах. Актриса выложила фото в крошечном бикини в соцсети. Сейчас знаменитость находится в Сочи, где успевает и работать, и отдыхать.

«Сегодня в горах жара. На высоте 640 метров», — написала артистка.

Агния Кузнецова / фото: соцсети
Агния Кузнецова / фото: соцсети

Кузнецова приехала на фестиваль не одна. С ней сын и новый возлюбленный. Недавно актриса перестала скрывать роман с предпринимателем Никитой Беляковым.

В мае 2026 года пара впервые вышла в свет вместе. Они посетили премьеру биографического фильма Валерии Гай Германики «Емельяненко». Влюбленные охотно позировали журналистам, но вопросы о личной жизни оставили без ответа. Кузнецова пока не рассказывала, как познакомилась с Беляковым и что ее в нем привлекло.

Ранее Агния Кузнецова назвала любимые мультфильмы 6-летнего сына.