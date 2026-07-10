Синицына стала мамой в 2020 году. Она воспитывает дочь Мию, которую родила от коллеги Павла Табакова. Пара разошлась еще до появления ребенка на свет. Как отмечала актриса, бывший возлюбленный помогает финансово, и она не мешает их встречам со знаменитыми родственниками. По словам звезды, у девочки есть все задатки, чтобы пойти по стопам родителей. Синицына считает, что внешне Миа пошла в отцовскую родню, а вот характер достался от нее.