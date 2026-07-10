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Экс-возлюбленная Павла Табакова снялась с дочерью на Мальдивах

Актриса Софья Синицына опубликовала фото с отдыха на Мальдивах
Софья Синицына, фото: пресс-служба
Софья Синицына, фото: пресс-служба

Актриса Софья Синицына, известная по роли в драме «Чистые», покинула Россию вместе с матерью и дочерью. Как рассказала сама артистка, сейчас они отдыхают на Мальдивах. В соцсети она опубликовала видео с отдыха в пятизвездочном отеле на одном из островов.

«Да, это безумие, но именно это я и сделаю», — подписала она кадры.

Экс-возлюбленная Табакова показала, как отдыхает с дочерью на Мальдивах
Экс-возлюбленная Табакова показала, как отдыхает с дочерью на МальдивахИсточник: Газета.Ру

Синицына стала мамой в 2020 году. Она воспитывает дочь Мию, которую родила от коллеги Павла Табакова. Пара разошлась еще до появления ребенка на свет. Как отмечала актриса, бывший возлюбленный помогает финансово, и она не мешает их встречам со знаменитыми родственниками. По словам звезды, у девочки есть все задатки, чтобы пойти по стопам родителей. Синицына считает, что внешне Миа пошла в отцовскую родню, а вот характер достался от нее.

Ранее Софья Синицына показала подросшую дочь от Павла Табакова.