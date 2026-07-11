Российской аудитории, впрочем, предлагают посмотреть совсем не то кино, которое было показано на Венецианском кинофестивале и позже вышло на мировые экраны. Отечественный зритель фильм увидит полностью цветным (в оригинале цвет присутствует только в сценах, отражающих жизнь Данте) и сокращенным на 50 минут, то есть примерно на треть. Исчезли как сцены насилия, так и провокационные фрагменты диалогов. Отдельные склейки из-за этого выглядят немного нелепыми: Батлер, скажем, входит в кадр в одном костюме, но до цели добирается уже в другом. Лаконизм в данном случае можно было бы расценивать как плюс, но редактура, увы, не добавила повествованию связности: «Кодекс» так и остался напыщенной полудрамой, вялым недотриллером.