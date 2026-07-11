О чем фильм «Кодекс Данте»
Ника Тошеса, самоуверенного писателя, презирающего редактуру и помнящего «Божественную комедию» в таких подробностях, будто он сам ее написал, втягивают в криминальную аферу. Где-то в Италии обнаруживается оригинальный текст Данте, американские мафиози хотят его заполучить, но кража рукописи не будет иметь смысла, если не найдется эксперта, способного подтвердить ее подлинность. Именно эту функцию и должен выполнить Ник. Обладающий непростым характером и показушно пренебрежительным отношением к нормам писатель поначалу хорохорится, но довольно быстро осознает, что криминальный мир населяют персонажи гораздо более кровожадные, чем литературные редакторы.
Зачем смотреть
«Кодекс Данте» — эдакий слет знаменитостей разных калибров. В качестве сценариста и режиссера выступил Джулиан Шнабель, в середине 1990-х снимавший Дэвида Боуи в роли Энди Уорхола в байопике «Баския», а позже получивший «Золотой глобус» за биографическую драму «Скафандр и бабочка». Сразу двух героев, Тошеса и Данте (события фильма разворачиваются в двух временных пластах), играет Оскар Айзек; роли возлюбленных писателей, Джульетты и Джеммы, достались Галь Гадот.
Джерард Батлер и Джейсон Момоа примеряют на себя образы киллеров, Джон Малкович, изображающий мафиозного босса, что-то гундосит, сидя под автопортретом Рембрандта. В эпизодах появляются итальянская звезда Франко Неро, Аль Пачино и спрятанный в глубине накладной бороды Мартине Скорсезе.
Важно отметить: достоинством фильма в данном случае являются не яркие актерские работы кого-то из вышеперечисленных, а тот факт, что Шнабелю и продюсерам удалось собрать всех этих звезд в одном проекте. Сами же работы кажутся довольно бесцветными. Айзек и Гадот мечутся между двумя периодами, не имея возможности срастись с каким-либо из своих персонажей, Момоа запоминается в первую очередь благодаря белой шляпе, а Неро оставили практически без реплик. Немного выделяется разве что Батлер: актер отлично вжился в образ предельно аморального персонажа, одновременно карикатурного и жуткого.
Почему можно не смотреть
У нового фильма Шнабеля есть литературный первоисточник: опубликованный в 2002-м роман существовавшего в действительности Ника Тошеса. Почти 20 лет назад книгой заинтересовался Джонни Депп, но работа над проектом растянулась на годы, и в 2023-м главную роль отдали Айзеку. Деппа на месте Айзека представить довольно легко, и, пожалуй, он бы смотрелся органичнее.
Но ситуацию это вряд ли исправило бы: «Кодекс» — затянутое претенциозное кино, набитое флешбэками (иногда внутри флешбэков), стилизованным насилием и, разумеется, закадровым текстом. Причем текст этот не дает предположить, что картину снимали по роману, да еще и пронизанному литературными аллюзиями; вот так, например, герой «Кодекса», писатель, напомним, рассказывает о любимой женщине: «Вот она, во всем великолепии, в роскошных нейлоновых чулках и с десятью тысячами баксов в каждой руке».
Российской аудитории, впрочем, предлагают посмотреть совсем не то кино, которое было показано на Венецианском кинофестивале и позже вышло на мировые экраны. Отечественный зритель фильм увидит полностью цветным (в оригинале цвет присутствует только в сценах, отражающих жизнь Данте) и сокращенным на 50 минут, то есть примерно на треть. Исчезли как сцены насилия, так и провокационные фрагменты диалогов. Отдельные склейки из-за этого выглядят немного нелепыми: Батлер, скажем, входит в кадр в одном костюме, но до цели добирается уже в другом. Лаконизм в данном случае можно было бы расценивать как плюс, но редактура, увы, не добавила повествованию связности: «Кодекс» так и остался напыщенной полудрамой, вялым недотриллером.