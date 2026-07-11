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Стоит ли смотреть «Кодекс Данте» — криминальную драму с целой россыпью звезд

На российские экраны вышел фильм «Кодекс Данте», в котором Оскар Айзек и Галь Гадот играют возлюбленных в настоящем и прошлом, Джерард Батлер и Джейсон Момоа примеряют образы киллеров, а в эпизодах блистают Аль Пачино и Мартин Скорсезе. О том, какой получилась попытка режиссера Джулиана Шнабеля соединить историю любви с криминальным сюжетом и тайнами великого писателя, читайте в обзоре Кино Mail.
Сергей Оболонков
Автор Кино Mail

О чем фильм «Кодекс Данте»

Ника Тошеса, самоуверенного писателя, презирающего редактуру и помнящего «Божественную комедию» в таких подробностях, будто он сам ее написал, втягивают в криминальную аферу. Где-то в Италии обнаруживается оригинальный текст Данте, американские мафиози хотят его заполучить, но кража рукописи не будет иметь смысла, если не найдется эксперта, способного подтвердить ее подлинность. Именно эту функцию и должен выполнить Ник. Обладающий непростым характером и показушно пренебрежительным отношением к нормам писатель поначалу хорохорится, но довольно быстро осознает, что криминальный мир населяют персонажи гораздо более кровожадные, чем литературные редакторы.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Кодекс Данте»
Кадр из фильма «Кодекс Данте»

«Кодекс Данте» — эдакий слет знаменитостей разных калибров. В качестве сценариста и режиссера выступил Джулиан Шнабель, в середине 1990-х снимавший Дэвида Боуи в роли Энди Уорхола в байопике «Баския», а позже получивший «Золотой глобус» за биографическую драму «Скафандр и бабочка». Сразу двух героев, Тошеса и Данте (события фильма разворачиваются в двух временных пластах), играет Оскар Айзек; роли возлюбленных писателей, Джульетты и Джеммы, достались Галь Гадот.

Джерард Батлер и Джейсон Момоа примеряют на себя образы киллеров, Джон Малкович, изображающий мафиозного босса, что-то гундосит, сидя под автопортретом Рембрандта. В эпизодах появляются итальянская звезда Франко Неро, Аль Пачино и спрятанный в глубине накладной бороды Мартине Скорсезе.

Кадр из фильма «Кодекс Данте»
Кадр из фильма «Кодекс Данте»

Важно отметить: достоинством фильма в данном случае являются не яркие актерские работы кого-то из вышеперечисленных, а тот факт, что Шнабелю и продюсерам удалось собрать всех этих звезд в одном проекте. Сами же работы кажутся довольно бесцветными. Айзек и Гадот мечутся между двумя периодами, не имея возможности срастись с каким-либо из своих персонажей, Момоа запоминается в первую очередь благодаря белой шляпе, а Неро оставили практически без реплик. Немного выделяется разве что Батлер: актер отлично вжился в образ предельно аморального персонажа, одновременно карикатурного и жуткого.

Почему можно не смотреть

У нового фильма Шнабеля есть литературный первоисточник: опубликованный в 2002-м роман существовавшего в действительности Ника Тошеса. Почти 20 лет назад книгой заинтересовался Джонни Депп, но работа над проектом растянулась на годы, и в 2023-м главную роль отдали Айзеку. Деппа на месте Айзека представить довольно легко, и, пожалуй, он бы смотрелся органичнее.

Кадр из фильма «Кодекс Данте»
Кадр из фильма «Кодекс Данте»

Но ситуацию это вряд ли исправило бы: «Кодекс» — затянутое претенциозное кино, набитое флешбэками (иногда внутри флешбэков), стилизованным насилием и, разумеется, закадровым текстом. Причем текст этот не дает предположить, что картину снимали по роману, да еще и пронизанному литературными аллюзиями; вот так, например, герой «Кодекса», писатель, напомним, рассказывает о любимой женщине: «Вот она, во всем великолепии, в роскошных нейлоновых чулках и с десятью тысячами баксов в каждой руке».

Российской аудитории, впрочем, предлагают посмотреть совсем не то кино, которое было показано на Венецианском кинофестивале и позже вышло на мировые экраны. Отечественный зритель фильм увидит полностью цветным (в оригинале цвет присутствует только в сценах, отражающих жизнь Данте) и сокращенным на 50 минут, то есть примерно на треть. Исчезли как сцены насилия, так и провокационные фрагменты диалогов. Отдельные склейки из-за этого выглядят немного нелепыми: Батлер, скажем, входит в кадр в одном костюме, но до цели добирается уже в другом. Лаконизм в данном случае можно было бы расценивать как плюс, но редактура, увы, не добавила повествованию связности: «Кодекс» так и остался напыщенной полудрамой, вялым недотриллером.