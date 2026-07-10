Гусева рассказала, что концерт в Кремле объединит ее роли из театра и кино

«Задача была собрать все, что накопилось за это время. Хотелось включить и премьерные роли. Например “Три мушкетера” в Театре Моссовета, где я играю Миледи. При этом важно было не ограничиваться одной арией. В программе будут и “Бременские музыканты”. Роль атаманши — одна из самых любимых. Присоединятся и актрисы Театра Моссовета», — сказала Гусева. Она добавила, что на концерте также прозвучат фрагменты из «Анны Карениной», «Графа Орлова» и «Екатерины Великой».