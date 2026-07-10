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Гусева рассказала, что концерт в Кремле объединит ее роли из театра и кино

Мероприятие пройдет 31 октября
Екатерина Гусева на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба
Екатерина Гусева на премии «Золотой орел 2026», фото: пресс-служба

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Концерт актрисы и певицы Екатерины Гусевой, который пройдет 31 октября в Государственном Кремлевском дворце, объединит ее роли из театра и кино, а также песни из разных проектов. Об этом в беседе с ТАСС рассказала сама артистка.

«Задача была собрать все, что накопилось за это время. Хотелось включить и премьерные роли. Например “Три мушкетера” в Театре Моссовета, где я играю Миледи. При этом важно было не ограничиваться одной арией. В программе будут и “Бременские музыканты”. Роль атаманши — одна из самых любимых. Присоединятся и актрисы Театра Моссовета», — сказала Гусева. Она добавила, что на концерте также прозвучат фрагменты из «Анны Карениной», «Графа Орлова» и «Екатерины Великой».

«Постепенно собирался весь материал, роли и песни из кино. Их немного, но они для меня важны», — дополнила собеседница агентства.