Действие сериала разворачивается в конце 19-го века. Молодой князь Лев Голицын после конфликта с отцом отправляется в Петербург. Впервые оказавшись в этом городе, безвестный юноша ступает на путь, который выведет его к выдающимся свершениям. Голицыну суждено найти свою любовь, познать настоящую дружбу, предательство и осознать свое предназначение.