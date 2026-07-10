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Козловского «состарили» для роли князя-винодела: первые кадры сериала «Голицын»

Масштабный исторический сериал «Голицын» расскажет о любви и жизненной драме основоположника русского виноделия
Екатерина Комаровская
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Кадр из сериала «Голицын»
Кадр из сериала «Голицын»

Начались съемки исторического сериала «Голицын», который расскажет о жизни знаменитого князя Льва Сергеевича Голицына — аристократа и основоположника русского виноделия в Крыму, роль которого исполнил Данила Козловский.

Действие сериала разворачивается в конце 19-го века. Молодой князь Лев Голицын после конфликта с отцом отправляется в Петербург. Впервые оказавшись в этом городе, безвестный юноша ступает на путь, который выведет его к выдающимся свершениям. Голицыну суждено найти свою любовь, познать настоящую дружбу, предательство и осознать свое предназначение.

Кадр из сериала «Голицын»
Кадр из сериала «Голицын»

Осваивая виноделие, князь наживает врагов в лице коррумпированных чиновников и иностранных виноторговцев, которые не хотят терять монополию на российском рынке. Несмотря ни на что, Льву Голицыну удастся стать достойным соперником прославленным французским домам и навсегда изменить представление о русском виноделии.

Кадр из сериала «Голицын»
Кадр из сериала «Голицын»
Кадр из сериала «Голицын»
Кадр из сериала «Голицын»

Как признается Козловский, история Голицына сразу отозвалась в нем. «Мне очень нравится этот сложный, одержимый, сумасшедший герой. Бесконечный романтик, альтруист и энтузиаст. Конечно, хочется, чтобы зритель узнал его полную драматизма личную историю и полюбил этого удивительного безумца», — рассказал актер, с трудом узнаваемый в возрастном гриме.

Режиссером выступил Сергей Чекалов, за чьими плечами работа над такими многосерийными проектами, как «Константинополь» и «Бизон: Дело манекенщицы».

Кадр из сериала «Голицын»
Кадр из сериала «Голицын»
Кадр из сериала «Голицын»
Кадр из сериала «Голицын»

По словам постановщика, во Льве Голицыне его потрясла бескомпромиссная любовь к своему делу и к русской земле. «Поступок Льва Голицына сопоставим с героизмом, потому что он поднял престиж России на самый высокий уровень», — отметил Чекалов.

Съемки сериала пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и в Краснодарском крае. 

Премьера сериала «Голицын» состоится в онлайн-кинотеатрах Wink и Иви, а также в эфире телеканала «Россия». Точная дата выхода будет объявлена позже.