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Гусева рассказала, что дети выступят с ней на концерте в Кремле

Мероприятие пройдет 31 октября
Екатерина Гусева на премьере сериала «История его служанки», фото: пресс-служба
Екатерина Гусева на премьере сериала «История его служанки», фото: пресс-служба

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Дети актрисы Екатерины Гусевой исполнят вместе с ней песни о Родине и любви на концерте «Катюша», который пройдет 31 октября в Государственном Кремлевском дворце. Об этом в беседе ТАСС рассказала сама актриса.

«На концерте обязательно будут романсы. Я уже много лет работаю с живыми оркестрами, и это особая часть моей жизни. Зрители услышат песни о Родине, о любви, о маме, которые дети споют вместе со мной», — поделилась Гусева. По ее словам, концерт получил название «Катюша».

«Так меня с детства называет мама. Это очень личное название. Я жду этот день, волнуюсь и готовлюсь», — добавила она.