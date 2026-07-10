Гусева рассказала, что дети выступят с ней на концерте в Кремле

«На концерте обязательно будут романсы. Я уже много лет работаю с живыми оркестрами, и это особая часть моей жизни. Зрители услышат песни о Родине, о любви, о маме, которые дети споют вместе со мной», — поделилась Гусева. По ее словам, концерт получил название «Катюша».