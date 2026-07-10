Внучка Валерия Золотухина примерит образ Наташи Ростовой. 27-летняя Мария Золотухина получила роль в новой экранизации «Войны и мира» от Сергея Урсуляка. Проект выйдет в формате сериала, пишет «КП».
Компанию ей составят Никита Волков (князь Андрей Болконский) и Никита Языков (Пьер Безухов). В актерский состав также вошли Михаил Пореченков, Анна Михалкова, Сергей Маковецкий и другие артисты.
Стоит отметить, что это не единственная версия знаменитого романа в работе. Режиссер Сарик Андреасян тоже готовит свою экранизацию. В его фильме Наташу Ростову сыграет Полина Гухман.
Для Марии Золотухиной сотрудничество с Урсуляком не в новинку — она уже снималась у него в картине «Праведник». Девушка продолжила семейную династию: ее дед — народный артист РСФСР Валерий Золотухин, бабушка — заслуженная артистка Нина Шацкая. Мария выросла в многодетной семье старшего сына актера — священника Дениса Золотухина.