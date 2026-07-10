Для Марии Золотухиной сотрудничество с Урсуляком не в новинку — она уже снималась у него в картине «Праведник». Девушка продолжила семейную династию: ее дед — народный артист РСФСР Валерий Золотухин, бабушка — заслуженная артистка Нина Шацкая. Мария выросла в многодетной семье старшего сына актера — священника Дениса Золотухина.