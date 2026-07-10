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Том Холланд впервые подтвердил, что тайно женился на Зендае

Том Холланд впервые подтвердил, что они с Зендаей поженились
Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Том Холланд впервые публично подтвердил, что женился на Зендае. Об этом исполнитель роли Человека-паука рассказал в интервью журналу Esquire, положив конец многомесячным слухам о тайной свадьбе.

По словам 30-летнего актера, ажиотаж вокруг его личной жизни дошел до того, что созданные искусственным интеллектом свадебные фотографии ввели в заблуждение даже его бабушку.

«Моя семья вся была там», — сказал Холланд, добавив с улыбкой: «Это все, что вы от меня получите по этому поводу».

Разговоры о тайной свадьбе появились после церемонии SAG Awards в марте, когда стилист Зендаи Лоу Роуч заявил, что актеры уже официально стали мужем и женой.

«Свадьба уже состоялась… Это абсолютная правда», — отметил он.

По информации инсайдеров, церемония прошла зимой в узком кругу семьи и друзей. Гостям запретили пользоваться телефонами и обязали подписать соглашения о неразглашении, чтобы сохранить событие в тайне.

Ранее Зендая похвалила мужа Тома Холланда за преданность.