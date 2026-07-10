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Павел Чинарев рассказал, почему начал по-настоящему ощущать себя отцом только сейчас

Актер воспитывает девятилетнего сына
Павел Чинарев
Павел ЧинаревИсточник: Legion-Media.ru

Актер Павел Чинарев рассказал, как изменились его отношения с девятилетним сыном, которого он воспитывает вместе с Аленой Бондарчук. В интервью журналу «Атмосфера» артист признался, что именно сейчас начал по-настоящему получать удовольствие от отцовства, пишет WomanHit.

По словам звезды, ему гораздо интереснее общаться с подросшими детьми, чем с младенцами: «Я вообще больше люблю подросших детей. Мне интересны их суждения, незрелое понимание окружающего мира. А “кабачок” в пеленках меня просто умиляет», — отметил Чинарев.

Павел Чинарев с сыном / фото: соцсети
Павел Чинарев с сыном / фото: соцсети

Актер считает, что материнство начинается с первых дней жизни ребенка, тогда как осознание отцовства приходит значительно позже.

«И вот у нас только началась такая эпоха. Мы в прайме отцовско-сыновьих отношений. Меня интересуют увлечения сына, а его — мои, потому что я достаточно большой авторитет для своего парнишки», — поделился артист.

Павел Чинарев также рассказал, что, несмотря на слова сына о нежелании становиться артистом, видит его будущее связанным с музыкой: «И хотя говорит, что не хочет быть артистом, полагаю, что все-таки возьмет в руки шашку», — заявил актер.