Уехавший в США актер Бурковский вдвое снизил цены на актерские курсы

Бурковский переехал в США в 2022 году, заявив, что намерен учиться там актерскому мастерству. В 2024 году он вместе с супругой открыл в Нью-Йорке школу Seagull NYC, что в переводе с английского означает «Чайка». Согласно описанию на сайте, в школе преподают актеры из США, Израиля и разных регионов России, а обучение строится на технике режиссера Константина Станиславского.