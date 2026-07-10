Британская певица Бонни Тайлер, известная по мировому хиту Total Eclipse of the Heart, скончалась в возрасте 75 лет. О ее смерти стало известно в начале июля.
На новость оперативно отреагировали представители индустрии и поклонники. Как сообщает Life.ru, актриса Кэтрин Зета-Джонс назвала уход певицы «большой потерей для музыкального мира», подчеркнув, что ее узнаваемый голос навсегда останется частью истории поп-музыки.
К словам соболезнования присоединился и британский исполнитель Клифф Ричард. Он отметил, что Тайлер обладала яркой индивидуальностью и уникальной манерой исполнения, оказав заметное влияние на развитие популярной сцены.
Бонни Тайлер получила мировую известность в 1980-х годах. Композиция Total Eclipse of the Heart стала одним из главных хитов десятилетия, возглавив чарты в ряде стран и закрепив за певицей статус международной звезды. В числе других ее знаковых работ — Holding Out for a Hero и It’s a Heartache.
Хриплый, мощный вокал Тайлер стал ее визитной карточкой и сделал артистку одной из самых узнаваемых певиц Великобритании. На протяжении нескольких десятилетий она продолжала активно выступать, выпускать новые релизы и участвовать в телевизионных проектах, сохраняя интерес аудитории разных поколений.
Весной 2026 года у певицы начались серьезные проблемы со здоровьем. В мае ее госпитализировали в клинику португальского города Фару, где врачи диагностировали перфорацию кишечника. Артистке потребовалась срочная операция, после которой ее ввели в искусственную кому для стабилизации состояния.
Из медикаментозного сна Тайлер вывели лишь в середине июня. По данным СМИ, одна из попыток пробуждения ранее сопровождалась остановкой сердца. Несмотря на тяжелое состояние, певица проходила курс восстановления и рассчитывала вернуться к концертной деятельности.