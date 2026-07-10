Весной 2026 года у певицы начались серьезные проблемы со здоровьем. В мае ее госпитализировали в клинику португальского города Фару, где врачи диагностировали перфорацию кишечника. Артистке потребовалась срочная операция, после которой ее ввели в искусственную кому для стабилизации состояния.