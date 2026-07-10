Американский режиссер Шнабель хотел бы экранизировать «Мастера и Маргариту»

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Американский режиссер Джулиан Шнабель рассматривает возможность экранизации романа писателя Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», сценарий уже написан. Об этом он рассказал ТАСС.
«У меня уже есть сценарий по “Мастеру и Маргарите”. Роман Полански начал его писать много лет назад, а я его переписал. Это великая история, которая органично бы вписалась в мое творчество», — сказал режиссер.
Конкретные сроки реализации проекта он не назвал.
«Я думаю об этом, я пока немного устал, после того как закончил этот последний фильм», — признался Шнабель.
Джулиан Шнабель — американский кинорежиссер и художник. В кино дебютировал в 1996 году с биографической драмой «Баския». Наибольшую международную известность получил благодаря фильму «Скафандр и бабочка» (2007), отмеченному призом за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля и премией «Золотой глобус». Российская премьера его нового фильма «Кодекс Данте», снятого по роману американского писателя Ника Тошеса, состоялась 9 июля.