Финал первого сезона переносит зрителей на 10 лет вперед после расставания главных героев. Судьба вновь сводит Чжоу Вань и Лу Сисяо, но уже в совершенно иных обстоятельствах: теперь они пересекаются по работе. За прошедшие годы Лу Сисяо так и не смог забыть прошлое, поэтому поначалу относится к бывшей возлюбленной холодно и с явной обидой.