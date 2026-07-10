«Малыш-каратист» (2026) — российская семейная экшен-драма, посвященная боевым искусствам, взрослению и поиску себя. Режиссером картины выступил Алексей Алферов. Главные роли в фильме исполнили Роман Курцын, Мирон Проворов, Алина Соколова, Магомед Исмаилов, Полина Максимова и другие актеры.
В центре сюжета — 12-летний Саша, которому приходится изменить привычную жизнь после переезда из Москвы в Пятигорск. Мальчик отправляется к тете, пока его родители-врачи уезжают в Африку по рабочему заданию. В новом городе Саше непросто привыкнуть к переменам: в школе он сталкивается с одиночеством и становится объектом насмешек со стороны одноклассников во главе с местным лидером Маратом.
Ситуация осложняется, когда родители Саши пропадают во время командировки (они оказались в зоне наводнения). Переживая тяжелый период, мальчик находит поддержку в неожиданном увлечении — карате. Занятия под руководством тренера Дмитрия помогают ему не только освоить боевое искусство, но и обрести уверенность в себе. Кроме того, настоящим другом для юного спортсмена становится дочь тренера Маша.
Где снимали фильм «Малыш-каратист»
Основной съемочной площадкой фильма «Малыш-каратист» стало Ставрополье. Именно здесь создатели картины нашли локации, которые легли в основу истории о взрослении, дружбе и силе характера. По словам авторов проекта, сюжет вдохновлен реальными событиями из жизни исполнителя одной из главных ролей — актера и каскадера Романа Курцына.
Минеральные Воды, Кисловодск, Пятигорск
Съемки фильма проходили сразу в нескольких городах Ставрополья — Пятигорске, Кисловодске и Минеральных Водах. Эти локации стали естественными декорациями картины, придав ей особую атмосферу. Архитектура курортных городов, живописные виды на горы и узнаваемые природные пейзажи помогли создать яркий визуальный образ истории.
Главной съемочной площадкой стал Пятигорск. Выбор города был неслучайным: генеральный продюсер фильма Михаил Погосов родился именно здесь. По словам создателей, они хотели не только отдать дань малой родине продюсера, но и показать зрителям красоту Кавказских Минеральных Вод, открыв для российского кино новые выразительные локации. Кисловодск и Минеральные Воды, в свою очередь, дополнили фильм разнообразными природными пейзажами и городскими видами.
Специально для съемок на одной из видовых площадок горы Машук художники-постановщики возвели традиционное японское додзе — тренировочный зал для занятий боевыми искусствами.
Еще одной важной локацией стали Ессентуки, где снимали финальный поединок. Ради этой сцены в одном из архитектурных зданий специально построили татами — арену для боев.
Приэльбрусье и Эльбрус
Часть съемок «Малыша-каратиста» также прошла в Приэльбрусье. В кадр попали величественные горные пейзажи и окрестности Эльбруса, которые добавили фильму зрелищности и подчеркнули масштаб истории. Некоторые сцены потребовали выезда далеко за пределы курортных городов. Так, эпизод, в котором герой Романа Курцына выполняет шпагат над обрывом, снимали в Карачаево-Черкесии. Чтобы добраться до нужной точки, съемочная группа провела в дороге около восьми часов.
Интересные факты о съемках фильма «Малыш-каратист»
Собрали самые интересные факты со съемочной площадки.
В массовых сценах фильма приняли участие более 70 детей — каратисты, акробаты, каскадеры и танцороы из клубов «Бросок кобры», «Яр Фильм» и «Ханна». Перед началом съемок они восемь месяцев ежедневно тренировались, отрабатывая боевые сцены и сложные трюки.
Исполнитель главной роли Мирон Проворов до работы над фильмом никогда не занимался карате. Чтобы юный актер выглядел в кадре максимально убедительно, Роман Курцын лично тренировал его на протяжении трех месяцев. В результате большинство трюков Проворов выполнил самостоятельно.
Алина Соколова, сыгравшая Машу, признавалась, что сложной для нее стала сцена на горном выступе. По словам актрисы, особенно страшно было выполнять падение без страховки.
Одним из самых опасных эпизодов картины стал трюк «Поцелуй кобры». По сюжету персонаж Романа Курцына встречает ядовитую змею. Актеру нужно было дождаться, пока раздраженная кобра поднимется в боевую стойку, после чего поцеловать ее в раздутый капюшон и мгновенно прижать к земле. Постановкой этого сложного номера занимался каскадер Анатолий Вулканов. Сам Курцын позже признавался, что во время съемок испытывал настоящий страх.
Чтобы сократить количество ошибок и сделать работу на площадке более эффективной, перед основными дублями съемочная группа записывала все сцены на телефон. Такой подход позволял заранее оценить постановку, скорректировать движения актеров и понять, какие эпизоды готовы к съемке.