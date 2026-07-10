В массовых сценах фильма приняли участие более 70 детей — каратисты, акробаты, каскадеры и танцороы из клубов «Бросок кобры», «Яр Фильм» и «Ханна». Перед началом съемок они восемь месяцев ежедневно тренировались, отрабатывая боевые сцены и сложные трюки.

Исполнитель главной роли Мирон Проворов до работы над фильмом никогда не занимался карате. Чтобы юный актер выглядел в кадре максимально убедительно, Роман Курцын лично тренировал его на протяжении трех месяцев. В результате большинство трюков Проворов выполнил самостоятельно.

Алина Соколова, сыгравшая Машу, признавалась, что сложной для нее стала сцена на горном выступе. По словам актрисы, особенно страшно было выполнять падение без страховки.

Одним из самых опасных эпизодов картины стал трюк «Поцелуй кобры». По сюжету персонаж Романа Курцына встречает ядовитую змею. Актеру нужно было дождаться, пока раздраженная кобра поднимется в боевую стойку, после чего поцеловать ее в раздутый капюшон и мгновенно прижать к земле. Постановкой этого сложного номера занимался каскадер Анатолий Вулканов. Сам Курцын позже признавался, что во время съемок испытывал настоящий страх.