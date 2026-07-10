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Где снимали фильм «Малыш-каратист» (2026): ключевые локации Ставрополья

«Малыш-каратист» — семейная экшен-драма про боевые искусства. Рассказываем, где снимали этот фильм, и делимся интересными моментами со съемочной площадки
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Малыш-каратист
Кадр из фильма «Малыш-каратист»

«Малыш-каратист» (2026) — российская семейная экшен-драма, посвященная боевым искусствам, взрослению и поиску себя. Режиссером картины выступил Алексей Алферов. Главные роли в фильме исполнили Роман Курцын, Мирон Проворов, Алина Соколова, Магомед Исмаилов, Полина Максимова и другие актеры.

В центре сюжета — 12-летний Саша, которому приходится изменить привычную жизнь после переезда из Москвы в Пятигорск. Мальчик отправляется к тете, пока его родители-врачи уезжают в Африку по рабочему заданию. В новом городе Саше непросто привыкнуть к переменам: в школе он сталкивается с одиночеством и становится объектом насмешек со стороны одноклассников во главе с местным лидером Маратом.

Ситуация осложняется, когда родители Саши пропадают во время командировки (они оказались в зоне наводнения). Переживая тяжелый период, мальчик находит поддержку в неожиданном увлечении — карате. Занятия под руководством тренера Дмитрия помогают ему не только освоить боевое искусство, но и обрести уверенность в себе. Кроме того, настоящим другом для юного спортсмена становится дочь тренера Маша.

Где снимали фильм «Малыш-каратист»

Основной съемочной площадкой фильма «Малыш-каратист» стало Ставрополье. Именно здесь создатели картины нашли локации, которые легли в основу истории о взрослении, дружбе и силе характера. По словам авторов проекта, сюжет вдохновлен реальными событиями из жизни исполнителя одной из главных ролей — актера и каскадера Романа Курцына.

Минеральные Воды, Кисловодск, Пятигорск

Кадр из фильма Малыш-каратист
Кадр из фильма «Малыш-каратист»

Съемки фильма проходили сразу в нескольких городах Ставрополья — Пятигорске, Кисловодске и Минеральных Водах. Эти локации стали естественными декорациями картины, придав ей особую атмосферу. Архитектура курортных городов, живописные виды на горы и узнаваемые природные пейзажи помогли создать яркий визуальный образ истории.

Главной съемочной площадкой стал Пятигорск. Выбор города был неслучайным: генеральный продюсер фильма Михаил Погосов родился именно здесь. По словам создателей, они хотели не только отдать дань малой родине продюсера, но и показать зрителям красоту Кавказских Минеральных Вод, открыв для российского кино новые выразительные локации. Кисловодск и Минеральные Воды, в свою очередь, дополнили фильм разнообразными природными пейзажами и городскими видами.

Специально для съемок на одной из видовых площадок горы Машук художники-постановщики возвели традиционное японское додзе — тренировочный зал для занятий боевыми искусствами. 

Еще одной важной локацией стали Ессентуки, где снимали финальный поединок. Ради этой сцены в одном из архитектурных зданий специально построили татами — арену для боев.

Приэльбрусье и Эльбрус

Кадр из фильма Малыш-каратист
Кадр из фильма «Малыш-каратист»

Часть съемок «Малыша-каратиста» также прошла в Приэльбрусье. В кадр попали величественные горные пейзажи и окрестности Эльбруса, которые добавили фильму зрелищности и подчеркнули масштаб истории. Некоторые сцены потребовали выезда далеко за пределы курортных городов. Так, эпизод, в котором герой Романа Курцына выполняет шпагат над обрывом, снимали в Карачаево-Черкесии. Чтобы добраться до нужной точки, съемочная группа провела в дороге около восьми часов.

Интересные факты о съемках фильма «Малыш-каратист»

Кадр из фильма Малыш-каратист
Кадр из фильма «Малыш-каратист»

Собрали самые интересные факты со съемочной площадки.

  • В массовых сценах фильма приняли участие более 70 детей — каратисты, акробаты, каскадеры и танцороы из клубов «Бросок кобры», «Яр Фильм» и «Ханна». Перед началом съемок они восемь месяцев ежедневно тренировались, отрабатывая боевые сцены и сложные трюки.

  • Исполнитель главной роли Мирон Проворов до работы над фильмом никогда не занимался карате. Чтобы юный актер выглядел в кадре максимально убедительно, Роман Курцын лично тренировал его на протяжении трех месяцев. В результате большинство трюков Проворов выполнил самостоятельно.

  • Алина Соколова, сыгравшая Машу, признавалась, что сложной для нее стала сцена на горном выступе. По словам актрисы, особенно страшно было выполнять падение без страховки.

  • Одним из самых опасных эпизодов картины стал трюк «Поцелуй кобры». По сюжету персонаж Романа Курцына встречает ядовитую змею. Актеру нужно было дождаться, пока раздраженная кобра поднимется в боевую стойку, после чего поцеловать ее в раздутый капюшон и мгновенно прижать к земле. Постановкой этого сложного номера занимался каскадер Анатолий Вулканов. Сам Курцын позже признавался, что во время съемок испытывал настоящий страх.

  • Чтобы сократить количество ошибок и сделать работу на площадке более эффективной, перед основными дублями съемочная группа записывала все сцены на телефон. Такой подход позволял заранее оценить постановку, скорректировать движения актеров и понять, какие эпизоды готовы к съемке.