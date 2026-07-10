В Москве состоялась премьера семейной комедии «На деревню дедушке 2» с Федором Добронравовым и Юрием Стояновым в главных ролях. Показ прошел в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» 8 июля — в День любви, семьи и верности.
Фильм представили сам Добронравов и его коллеги-актеры Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская и Алиса Руденко. А вместе с ними — режиссеры Максим Колиганов и Владимир Котт.
Поддержать отца на премьеру пришел Виктор Добронравов с семьей — женой и двумя дочерями. Среди гостей мероприятия также были актрисы Катрин Асси, Виктория Богатырева и Алиса Клагиш, юная певица Мария Янковская, продюсер Галина Стрижевская, рэпер Thomas Mraz и другие звезды.
«На деревню дедушке 2» — продолжение семейного хита «На деревню дедушке».
По сюжету Владик вновь приезжает на каникулы к деду Юре. Но на этот раз в деревне появляется еще один дед — Виктор, бывший дипломат и дедушка Владика по отцовской линии. Он быстро становится любимчиком местных жителей, осыпает внука дорогими подарками и рассказывает ему захватывающие истории. Между двумя дедами разгорается борьба за внимание мальчика, а вскоре выясняется, что у Виктора есть тайна, которая может все изменить.
Комедия «На деревню дедушке 2» выйдет в широкий прокат 16 июля.