По сюжету Владик вновь приезжает на каникулы к деду Юре. Но на этот раз в деревне появляется еще один дед — Виктор, бывший дипломат и дедушка Владика по отцовской линии. Он быстро становится любимчиком местных жителей, осыпает внука дорогими подарками и рассказывает ему захватывающие истории. Между двумя дедами разгорается борьба за внимание мальчика, а вскоре выясняется, что у Виктора есть тайна, которая может все изменить.