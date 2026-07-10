Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Добронравовы с детьми появились на премьере комедии «На деревню дедушке 2»

Федора Добронравова пришли поддержать его сын Виктор с дочерями
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Съемочная группа фильма «На деревню дедушке 2» / фото: пресс-служба
Съемочная группа фильма «На деревню дедушке 2» / фото: пресс-служба

В Москве состоялась премьера семейной комедии «На деревню дедушке 2» с Федором Добронравовым и Юрием Стояновым в главных ролях. Показ прошел в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» 8 июля — в День любви, семьи и верности.

Фильм представили сам Добронравов и его коллеги-актеры Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская и Алиса Руденко. А вместе с ними — режиссеры Максим Колиганов и Владимир Котт

Федор Добронравов на премьере фильма «На деревню дедушке 2» / фото: пресс-служба
Федор Добронравов на премьере фильма «На деревню дедушке 2» / фото: пресс-служба
Ингрид Олеринская на премьере фильма «На деревню дедушке 2» / фото: пресс-служба
Ингрид Олеринская на премьере фильма «На деревню дедушке 2» / фото: пресс-служба

Поддержать отца на премьеру пришел Виктор Добронравов с семьей — женой и двумя дочерями. Среди гостей мероприятия также были актрисы Катрин Асси, Виктория Богатырева и Алиса Клагиш, юная певица Мария Янковская, продюсер Галина Стрижевская, рэпер Thomas Mraz и другие звезды.

Виктор Добронравов с семьей на премьере фильма «На деревню дедушке 2» / фото: пресс-служба
Виктор Добронравов с семьей на премьере фильма «На деревню дедушке 2» / фото: пресс-служба
Мария Янковская на премьере фильма «На деревню дедушке 2» / фото: пресс-служба
Мария Янковская на премьере фильма «На деревню дедушке 2» / фото: пресс-служба
Федор Добронравов с актерами фильма «На деревню дедушке 2»
Федор Добронравов с актерами фильма «На деревню дедушке 2»

«На деревню дедушке 2» — продолжение семейного хита «На деревню дедушке».

По сюжету Владик вновь приезжает на каникулы к деду Юре. Но на этот раз в деревне появляется еще один дед — Виктор, бывший дипломат и дедушка Владика по отцовской линии. Он быстро становится любимчиком местных жителей, осыпает внука дорогими подарками и рассказывает ему захватывающие истории. Между двумя дедами разгорается борьба за внимание мальчика, а вскоре выясняется, что у Виктора есть тайна, которая может все изменить. 

Комедия «На деревню дедушке 2» выйдет в широкий прокат 16 июля.