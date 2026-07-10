«Трудная» — российская подростковая драма и спин-офф популярного сериала «Новенький». Главную роль в проекте исполнила победительница седьмого сезона шоу «Пацанки» Кира Медведева. События разворачиваются после четвертого сезона «Новенького». В центре сюжета — Влада, которая после освобождения из тюрьмы решает начать жизнь с чистого листа. Она устраивается работать в бар, поступает в вечернюю школу и старается оставить прошлое позади. Однако сделать это оказывается непросто: старые проблемы продолжают напоминать о себе.