«Трудная» — российская подростковая драма и спин-офф популярного сериала «Новенький». Главную роль в проекте исполнила победительница седьмого сезона шоу «Пацанки» Кира Медведева. События разворачиваются после четвертого сезона «Новенького». В центре сюжета — Влада, которая после освобождения из тюрьмы решает начать жизнь с чистого листа. Она устраивается работать в бар, поступает в вечернюю школу и старается оставить прошлое позади. Однако сделать это оказывается непросто: старые проблемы продолжают напоминать о себе.
В финале первого сезона убийцу удалось найти — ею оказалась Соня Рябова, которая таким жестоким способом решила подставить Владу. Ожидается, что во втором сезоне история Влады продолжится.
Известно ли, когда выйдет 2-й сезон сериала «Трудная»
Точной даты премьеры нет, однако известно, что новые серии выйдут в онлайн-кинотеатре Кион. Производством второго сезона занимается кинокомпания «Мост.Синема» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и ON Медиа. Режиссером выступит Оксана Барковская.
О чем будет 2-й сезон сериала «Трудная»
Во втором сезоне, получившем подзаголовок «Неприкасаемая», Влада продолжит бороться за право на новую жизнь. Теперь она работает в центре «Сестренки», где помогает девушкам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Кажется, что героине наконец удалось оставить прошлое позади, но вскоре события принимают новый опасный оборот.
После исчезновения старой знакомой Елены Шиловой Влада вновь оказывается в центре расследования. Распутывая это дело, она сталкивается с целым клубком тайн, связанных с деньгами, недвижимостью и судьбами многих людей. При этом каждая новая зацепка неожиданно приводит героиню к событиям из ее собственного прошлого.
По мере развития истории тучи вновь начинают сгущаться вокруг Влады, а ей самой грозит возвращение в тюрьму. Одновременно в опасности оказываются и ее близкие, поэтому героине предстоит не только раскрыть правду, но и защитить тех, кто ей дорог.
Кто сыграет во 2-м сезоне сериала «Трудная»
Во втором сезоне к своим ролям вернутся Кира Медведева (победительница седьмого сезона шоу «Пацанки»), Глеб Калюжный, Аристарх Венес и Виктория Корлякова. Пока создатели не раскрывают полный актерский состав, однако уже известно, что именно они вновь сыграют ключевых персонажей и продолжат историю, начатую в первом сезоне. Возможное появление новых героев авторы проекта пока не комментировали.
Где снимают 2-й сезон сериала «Трудная»
Съемки второго сезона проходят в Твери — этот город стал основной съемочной локацией. Отметим, что первый сезон также снимали в Твери (для этого даже частично перекрывали движение по некоторым центральным улицам) и в Москве.