Док о слепоглухом ребенке получил главный приз кинофестиваля «Горький фест»

Полнометражный документальный фильм «Тихие смыслы» получил главный приз X Фестиваля нового российского кино «Горький фест».
Картина режиссеров Александры Андроновой и Антона Белоусова рассказывает о слепоглухом 14-летнем мальчике Пете, его маме, педагоге и артистах Нижегородского ТЮЗа, которые наблюдают за ребенком и его занятиями, готовя постановку по пьесе «Сотворившая чудо».
Вручение награды в номинации «Лучший фильм» предваряла глубокая речь члена жюри, журналиста Ивана Кудрявцева, в которой он напомнил, что «Горький фест» — это фестиваль нового российского кино, а новое кино — это то, которого ты еще никогда не видел.
«Новое кино открывает тебе что-то, о чем ты вообще не знал, о чем не догадывался, не задумывался. Что-то, что, возможно, очень близко находится, но ты просто этого не замечал, а кино берет и открывает тебе на это глаза. Именно такой фильм у нас в этом году и победил», — отметил Кудрявцев.
Также фильм «Тихие смыслы» получил спецприз в один миллион рублей с формулировкой «За глобальность и перспективу» от стратегического партнера фестиваля, компании Wildberries.
X Фестиваль нового российского кино «Горький фест» продлится в Нижнем Новгороде до 10 июля. Кино Mail выступает основным информационным партнером смотра.