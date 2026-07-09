Док о слепоглухом ребенке получил главный приз кинофестиваля «Горький фест»

«Новое кино открывает тебе что-то, о чем ты вообще не знал, о чем не догадывался, не задумывался. Что-то, что, возможно, очень близко находится, но ты просто этого не замечал, а кино берет и открывает тебе на это глаза. Именно такой фильм у нас в этом году и победил», — отметил Кудрявцев.