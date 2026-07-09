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Док о слепоглухом ребенке получил главный приз кинофестиваля «Горький фест»

Картина «Тихие смыслы» была названа лучшим фильмом юбилейного смотра нового российского кино
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail
Кадр из фильма «Тихие смыслы»
Кадр из фильма «Тихие смыслы»

Полнометражный документальный фильм «Тихие смыслы» получил главный приз X Фестиваля нового российского кино «Горький фест».

Картина режиссеров Александры Андроновой и Антона Белоусова рассказывает о слепоглухом 14-летнем мальчике Пете, его маме, педагоге и артистах Нижегородского ТЮЗа, которые наблюдают за ребенком и его занятиями, готовя постановку по пьесе «Сотворившая чудо».

Кадр из фильма «Тихие смыслы»
Кадр из фильма «Тихие смыслы»

Вручение награды в номинации «Лучший фильм» предваряла глубокая речь члена жюри, журналиста Ивана Кудрявцева, в которой он напомнил, что «Горький фест» — это фестиваль нового российского кино, а новое кино — это то, которого ты еще никогда не видел.

«Новое кино открывает тебе что-то, о чем ты вообще не знал, о чем не догадывался, не задумывался. Что-то, что, возможно, очень близко находится, но ты просто этого не замечал, а кино берет и открывает тебе на это глаза. Именно такой фильм у нас в этом году и победил», — отметил Кудрявцев.

Кадр из фильма «Тихие смыслы»
Кадр из фильма «Тихие смыслы»

Также фильм «Тихие смыслы» получил спецприз в один миллион рублей с формулировкой «За глобальность и перспективу» от стратегического партнера фестиваля, компании Wildberries.

X Фестиваль нового российского кино «Горький фест» продлится в Нижнем Новгороде до 10 июля. Кино Mail выступает основным информационным партнером смотра.