Актриса и модель Элизабет Херли опубликовала в соцсетях новый снимок. На нем звезда позирует в раздельном белом купальнике вместе со своей старшей сестрой Кейт Карран, которая выбрала такой же образ. Сестры обнимаются на борту роскошной яхты.
«Одинаковые», — коротко подписала кадр 61-летняя Херли.
Пользователи согласились, что сестры очень похожи, и засыпали их восторженными комментариями: «Потрясающе», «Вы — национальное достояние».
Сестры выступили моделями для рекламной кампании новой коллекции купальников бренда Херли Elizabeth Hurley Beach.
Ранее Элизабет Херли удивила поклонников смелым нарядом на премьере фильма. Для выхода в свет она выбрала красное облегающее платье с экстремальным декольте.