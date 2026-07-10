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61-летняя Элизабет Херли снялась в бикини со старшей сестрой

На снимке актриса позировала вместе с сестрой, которая очень на нее похожа
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Элизабет Херли
Элизабет ХерлиИсточник: Legion-Media

Актриса и модель Элизабет Херли опубликовала в соцсетях новый снимок. На нем звезда позирует в раздельном белом купальнике вместе со своей старшей сестрой Кейт Карран, которая выбрала такой же образ. Сестры обнимаются на борту роскошной яхты.

«Одинаковые», — коротко подписала кадр 61-летняя Херли.

Элизабет Херли с сестрой / фото: соцсети
Элизабет Херли с сестрой / фото: соцсети

Пользователи согласились, что сестры очень похожи, и засыпали их восторженными комментариями: «Потрясающе», «Вы — национальное достояние».

Сестры выступили моделями для рекламной кампании новой коллекции купальников бренда Херли Elizabeth Hurley Beach.

Ранее Элизабет Херли удивила поклонников смелым нарядом на премьере фильма. Для выхода в свет она выбрала красное облегающее платье с экстремальным декольте.