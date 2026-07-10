Актриса и модель Элизабет Херли опубликовала в соцсетях новый снимок. На нем звезда позирует в раздельном белом купальнике вместе со своей старшей сестрой Кейт Карран, которая выбрала такой же образ. Сестры обнимаются на борту роскошной яхты.