«Мы с Сальмой организовали благотворительный ужин “Забота о женщинах”, чтобы собрать необходимые средства для организаций, работающих над искоренением насилия, и мобилизовать более широкое сообщество вокруг этой важнейшей миссии, лежащей в основе работы Фонда Kering», — заявил в пресс-релизе муж Хайек и председатель Kering Франсуа-Анри Пино.