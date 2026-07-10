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Сайльма Хайек проведет благотворительный вечер с Памелой Андерсон и Дакотой Джонсон

Памела Андерсон, Дакота Джонсон и другие звезды выступят на благотворительном вечере Сальмы Хайек
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Сальма Хайек
Сальма ХайекИсточник: Reuters

В сентябре в Нью-Йорке пройдет звездный благотворительный вечер Caring for Women Dinner («Забота о женщинах»), который проведет Сальма Хайек. Цель вечера — сбор средств для борьбы с насилием против женщин.

Ее соведущими выступят Памела Андерсон, олимпийская чемпионка Симона Байлс, обладатель «Оскара» Бенисио Дель Торо, аргентинский игрок в поло Начо Фигерас, Дакота Джонсон и художница Лорна Симпсон.

Гости ужина смогут принять участие в благотворительном аукционе. На торги выставят одежду от премиальных брендов. В 2025 году такой ужин собрал более 4,5 млн долларов на благотворительные цели. 

«Мы с Сальмой организовали благотворительный ужин “Забота о женщинах”, чтобы собрать необходимые средства для организаций, работающих над искоренением насилия, и мобилизовать более широкое сообщество вокруг этой важнейшей миссии, лежащей в основе работы Фонда Kering», — заявил в пресс-релизе муж Хайек и председатель Kering Франсуа-Анри Пино. 

Ранее Сальма Хайек показала фото с 18-летней дочерью.