В сентябре в Нью-Йорке пройдет звездный благотворительный вечер Caring for Women Dinner («Забота о женщинах»), который проведет Сальма Хайек. Цель вечера — сбор средств для борьбы с насилием против женщин.
Ее соведущими выступят Памела Андерсон, олимпийская чемпионка Симона Байлс, обладатель «Оскара» Бенисио Дель Торо, аргентинский игрок в поло Начо Фигерас, Дакота Джонсон и художница Лорна Симпсон.
Гости ужина смогут принять участие в благотворительном аукционе. На торги выставят одежду от премиальных брендов. В 2025 году такой ужин собрал более 4,5 млн долларов на благотворительные цели.
«Мы с Сальмой организовали благотворительный ужин “Забота о женщинах”, чтобы собрать необходимые средства для организаций, работающих над искоренением насилия, и мобилизовать более широкое сообщество вокруг этой важнейшей миссии, лежащей в основе работы Фонда Kering», — заявил в пресс-релизе муж Хайек и председатель Kering Франсуа-Анри Пино.
Ранее Сальма Хайек показала фото с 18-летней дочерью.