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Звезда ремейка «А зори здесь тихие» поддержала новое прочтение классики в кино

Агния Кузнецова рассказала Кино Mail о том, что важно снимать известные сюжеты более современным языком
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Агния Кузнецова
Агния Кузнецова

Агния Кузнецова хорошо относится к ремейкам и экранизациям в кино. Об этом она сообщила корреспонденту Кино Mail на фестивале AGUTEENS FEST на Красной Поляне.

«Я очень хорошо отношусь к переизданию и всяческим ремейкам, лишь бы это не отходило далеко от самого произведения. Это очень круто брать какой-то классический сюжет и снимать его в наше время, потому что есть поколения, которые вырастают и не видят и не знают этого. Снимать современным языком — это супер. Я люблю все, что талантливо», — заявила звезда.

Кадр из сериала «А зори здесь тихие...»
Кадр из сериала «А зори здесь тихие...»

В 2015-м актриса сама сыграла в ремейке советского фильма «А зори здесь тихие» 1972 года. В основу современного сериала «А зори здесь тихие…» с участием Кузнецовой легла одноименная повесть Бориса Васильева.

Ранее Агния Кузнецова назвала любимые мультфильмы 6-летнего сына. 