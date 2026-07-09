«Я очень хорошо отношусь к переизданию и всяческим ремейкам, лишь бы это не отходило далеко от самого произведения. Это очень круто брать какой-то классический сюжет и снимать его в наше время, потому что есть поколения, которые вырастают и не видят и не знают этого. Снимать современным языком — это супер. Я люблю все, что талантливо», — заявила звезда.