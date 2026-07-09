Агния Кузнецова хорошо относится к ремейкам и экранизациям в кино. Об этом она сообщила корреспонденту Кино Mail на фестивале AGUTEENS FEST на Красной Поляне.
«Я очень хорошо отношусь к переизданию и всяческим ремейкам, лишь бы это не отходило далеко от самого произведения. Это очень круто брать какой-то классический сюжет и снимать его в наше время, потому что есть поколения, которые вырастают и не видят и не знают этого. Снимать современным языком — это супер. Я люблю все, что талантливо», — заявила звезда.
В 2015-м актриса сама сыграла в ремейке советского фильма «А зори здесь тихие» 1972 года. В основу современного сериала «А зори здесь тихие…» с участием Кузнецовой легла одноименная повесть Бориса Васильева.
В проекте также снялись Кристина Асмус, Дарья Мороз, Екатерина Вилкова, Софья Лебедева, Анастасия Микульчина, Петр Федоров, Евгения Малахова и другие.
Ранее Агния Кузнецова назвала любимые мультфильмы 6-летнего сына.