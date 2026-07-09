Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Роберт Паттинсон не узнал Зендею во время съемок «Одиссеи»

По словам актера, они были так далеко друг от друга, что он даже не поздоровался с ней
Зендая и Роберт Паттинсон
Зендая и Роберт ПаттинсонИсточник: Legion-Media.ru

Роберт Паттинсон рассказал, как не узнал свою коллегу Зендаю на съемочной площадке фильма «Одиссея». По словам актера, они были так далеко друг от друга, что он даже не поздоровался с ней. Несмотря на то, что в 2026 году выходят сразу три совместных проекта с участием Роберта и Зендаи, на этот раз Паттинсон просто не заметил, что она тоже работает над сценой.

«Я не знал, что она была на площадке в день моих съемок, — признался он на премьере в Лондоне. — Это так странно, — добавил британский актер. — Мы были так далеко друг от друга, и я даже не узнал — я даже не поздоровался». При этом Паттинсон высоко оценил актрису, назвав ее «лучшей» и отметив, что с ней «очень весело и легко» работать.

Ранее Роберт Паттинсон пожаловался на раскритиковавших его фигуру в «Бэтмене» хейтеровю