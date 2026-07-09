Роберт Паттинсон не узнал Зендею во время съемок «Одиссеи»

Роберт Паттинсон рассказал, как не узнал свою коллегу Зендаю на съемочной площадке фильма «Одиссея». По словам актера, они были так далеко друг от друга, что он даже не поздоровался с ней. Несмотря на то, что в 2026 году выходят сразу три совместных проекта с участием Роберта и Зендаи, на этот раз Паттинсон просто не заметил, что она тоже работает над сценой.
«Я не знал, что она была на площадке в день моих съемок, — признался он на премьере в Лондоне. — Это так странно, — добавил британский актер. — Мы были так далеко друг от друга, и я даже не узнал — я даже не поздоровался». При этом Паттинсон высоко оценил актрису, назвав ее «лучшей» и отметив, что с ней «очень весело и легко» работать.
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