Рената Литвинова снялась на прогулке в Нью-Йорке

Актриса Рената Литвинова поделилась с подписчиками новыми снимками из Нью-Йорка, где, судя по публикациям в социальных сетях, сейчас проводит время.
59-летняя артистка, которая в последние годы живет во Франции, регулярно появляется на модных показах в Париже и посещает светские мероприятия, а также часто путешествует.
На новых фотографиях Литвинова запечатлена во время прогулки по одному из городских парков. Для выхода она выбрала джинсовый костюм, состоящий из куртки и юбки, дополнив образ солнцезащитными очками и черной сумкой.
Во время прогулки актриса присела, чтобы покормить голубей, а также белку, которая подбежала к ней и тоже позировала для фото. Публикация вызвала активную реакцию подписчиков. Многие отметили элегантный образ Литвиновой и оставили ей множество комплиментов.
Ранее Рената Литвинова показала фотосессию из Нью-Йорка.