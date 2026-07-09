Рената Литвинова снялась на прогулке в Нью-Йорке

Во время прогулки актриса присела, чтобы покормить голубей, а также белку, которая подбежала к ней и тоже позировала для фото. Публикация вызвала активную реакцию подписчиков. Многие отметили элегантный образ Литвиновой и оставили ей множество комплиментов.