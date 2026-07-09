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Рената Литвинова снялась на прогулке в Нью-Йорке

Рената Литвинова снялась на прогулке в Нью-Йорке
Рената Литвинова
Рената ЛитвиноваИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Рената Литвинова поделилась с подписчиками новыми снимками из Нью-Йорка, где, судя по публикациям в социальных сетях, сейчас проводит время.

59-летняя артистка, которая в последние годы живет во Франции, регулярно появляется на модных показах в Париже и посещает светские мероприятия, а также часто путешествует.

Рената Литвинова / фото: соцсети
Рената Литвинова / фото: соцсети

На новых фотографиях Литвинова запечатлена во время прогулки по одному из городских парков. Для выхода она выбрала джинсовый костюм, состоящий из куртки и юбки, дополнив образ солнцезащитными очками и черной сумкой.

Во время прогулки актриса присела, чтобы покормить голубей, а также белку, которая подбежала к ней и тоже позировала для фото. Публикация вызвала активную реакцию подписчиков. Многие отметили элегантный образ Литвиновой и оставили ей множество комплиментов.

Ранее Рената Литвинова показала фотосессию из Нью-Йорка.