Агата Муцениеце показала фото со своей семьей в Латвии: «Люблю до неба и обратно»

Сейчас 37‑летняя Агата Муцениеце проводит летние дни на своей родине. Она отправилась в латвийскую деревню вместе с детьми и с удовольствием публикует в личном блоге атмосферные кадры деревенской жизни. По словам Агаты, эти места пробуждают в ней теплые воспоминания о детстве.