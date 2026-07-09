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Агата Муцениеце показала фото со своей семьей в Латвии: «Люблю до неба и обратно»

Актриса показала фото, сделанное в семейном кругу
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце

Сейчас 37‑летняя Агата Муцениеце проводит летние дни на своей родине. Она отправилась в латвийскую деревню вместе с детьми и с удовольствием публикует в личном блоге атмосферные кадры деревенской жизни. По словам Агаты, эти места пробуждают в ней теплые воспоминания о детстве.

Агата Муцениеце с семьей / фото: соцсети
Агата Муцениеце с семьей / фото: соцсети

Знаменитость показала фото, сделанное в семейном кругу на фоне деревенского дома: в кадре — ее подросшие дети, 10‑летняя Мия и 13‑летний Тимофей, а также другие родные.

«Моя латышско‑эстонская часть семьи… люблю до неба и обратно», — с нежностью подписала снимок Муцениеце.

У Агаты есть и младшая дочь — Вера. Девочка появилась на свет в декабре 2025 года, ее отец — аккордеонист Петр Дранга, второй супруг актрисы. 

Ранее Агата Муцениеце показала поклонникам свой быт в латвийской деревне.