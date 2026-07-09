Агата Муцениеце показала фото со своей семьей в Латвии: «Люблю до неба и обратно»

Сейчас 37‑летняя Агата Муцениеце проводит летние дни на своей родине. Она отправилась в латвийскую деревню вместе с детьми и с удовольствием публикует в личном блоге атмосферные кадры деревенской жизни. По словам Агаты, эти места пробуждают в ней теплые воспоминания о детстве.
Знаменитость показала фото, сделанное в семейном кругу на фоне деревенского дома: в кадре — ее подросшие дети, 10‑летняя Мия и 13‑летний Тимофей, а также другие родные.
«Моя латышско‑эстонская часть семьи… люблю до неба и обратно», — с нежностью подписала снимок Муцениеце.
У Агаты есть и младшая дочь — Вера. Девочка появилась на свет в декабре 2025 года, ее отец — аккордеонист Петр Дранга, второй супруг актрисы.
Ранее Агата Муцениеце показала поклонникам свой быт в латвийской деревне.