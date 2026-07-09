Актриса Наталья Земцова, известная по роли Инги Бородиной в сериале «Восьмидесятые», отправилась на отдых за границу вместе с сыном. Звезда сообщила подписчикам, что проводит время с ребенком в турецком Бодруме. В соцсети она выложила снимок с подросшим Иваном. Мальчику исполнится 12 лет в августе.
Первенца актриса родила от гитариста группы Uma2rman Сергея Кристовского. Четыре года назад Земцова развелась с музыкантом, объяснив, что брак разрушила ее профессия. По мнению артистки, супруги должны быть единомышленниками, однако бывший муж не хотел разделять ее увлечения, и непонимание между ними только росло с годами.
Земцова подчеркивала, что ради ребенка они сохранили дружеские отношения, и она никогда не мешала сыну видеться с отцом. Но, как утверждает актриса, их отдалению способствует новая жена Кристовского — она блокирует номер Земцовой в телефоне музыканта. Артистка публично высмеивала такое поведение женщины.
Ранее Наталья Земцова решила покорить Эльбрус.