Первенца актриса родила от гитариста группы Uma2rman Сергея Кристовского. Четыре года назад Земцова развелась с музыкантом, объяснив, что брак разрушила ее профессия. По мнению артистки, супруги должны быть единомышленниками, однако бывший муж не хотел разделять ее увлечения, и непонимание между ними только росло с годами.