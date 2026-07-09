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Анастасия Задорожная рассказала, почему у нее пока нет ролей в Голливуде

Сейчас 40-летняя актриса живет в США вместе с мужем и ребенком
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Анастасия Задорожная
Анастасия ЗадорожнаяИсточник: Legion-Media.ru

40-летняя актриса Анастасия Задорожная, которая живет с семьей в США, поделилась мыслями о работе на зарубежном рынке.

Когда один из подписчиков поинтересовался, хочет ли она снова сниматься, Задорожная ответила прямо: «Я ищу себя заново в индустрии. Другая страна, другой механизм, другой язык».

При этом артистка подчеркнула, что этап «достигаторских гонок» в ее биографии уже остался позади. Повторять тот опыт она не намерена.

Задорожная переехала в Штаты в 2019 году вместе с IT-специалистом Владимиром Макаровым. Спустя год пара сыграла свадьбу. В 2024-м у них родилась дочь Александра. В интервью актриса говорила, что сейчас все ее внимание сосредоточено на семье, воспитании ребенка и поддержке мужа. 

Ранее Задорожная показала редкое фото с подросшей дочерью.