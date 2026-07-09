40-летняя актриса Анастасия Задорожная, которая живет с семьей в США, поделилась мыслями о работе на зарубежном рынке.
Когда один из подписчиков поинтересовался, хочет ли она снова сниматься, Задорожная ответила прямо: «Я ищу себя заново в индустрии. Другая страна, другой механизм, другой язык».
При этом артистка подчеркнула, что этап «достигаторских гонок» в ее биографии уже остался позади. Повторять тот опыт она не намерена.
Задорожная переехала в Штаты в 2019 году вместе с IT-специалистом Владимиром Макаровым. Спустя год пара сыграла свадьбу. В 2024-м у них родилась дочь Александра. В интервью актриса говорила, что сейчас все ее внимание сосредоточено на семье, воспитании ребенка и поддержке мужа.
Ранее Задорожная показала редкое фото с подросшей дочерью.