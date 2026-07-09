Задорожная переехала в Штаты в 2019 году вместе с IT-специалистом Владимиром Макаровым. Спустя год пара сыграла свадьбу. В 2024-м у них родилась дочь Александра. В интервью актриса говорила, что сейчас все ее внимание сосредоточено на семье, воспитании ребенка и поддержке мужа.