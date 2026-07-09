Олеся стала мамой впервые в 34 года. В интервью она признавалась, что в молодости совсем не хотела заводить детей: актриса переживала и не понимала, почему у нее не просыпается материнский инстинкт. Однако со временем она испугалась, что так и не узнает этого чувства, и, по ее словам, ей удалось забеременеть очень быстро.