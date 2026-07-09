Олеся Судзиловская, известная по роли в «Бандитском Петербурге», показала подписчикам редкое семейное фото. В своем блоге она опубликовала снимки с мужем и детьми, не пряча их лица за эмодзи или ракурсами.
Старшему сыну артистки Артему уже 17 лет, младшему Майку — 10. Сама Судзиловская ранее рассказывала, что мальчики не стремятся к публичности и избегают внимания прессы.
Вместе с супругом, бизнесменом Сергеем Дзебанем, они воспитывают сыновей с 2009 года — именно тогда пара официально оформила отношения.
Олеся стала мамой впервые в 34 года. В интервью она признавалась, что в молодости совсем не хотела заводить детей: актриса переживала и не понимала, почему у нее не просыпается материнский инстинкт. Однако со временем она испугалась, что так и не узнает этого чувства, и, по ее словам, ей удалось забеременеть очень быстро.
Ранее Олеся Судзиловская раскрыла, что помогает ей сохранять молодость и красоту.